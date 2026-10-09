“Scacco matto!”: al via alla Bassani un corso di scacchi per bambini e ragazzi

Sabato 10 ottobre 2026 alle 10:30 primo incontro per partecipanti dagli 8 ai 12 anni, in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni

FERRARA – È pensato per bambini e ragazzi dagli 8 agli 12 anni il corso di scacchi al via sabato 10 ottobre 2026 alle 10:30 alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco – Ferrara).

I partecipanti potranno avvicinarsi al mondo degli scacchi e imparare, attraverso il gioco, a sviluppare attenzione, logica, capacità di ragionamento e spirito sportivo. Le lezioni alterneranno spiegazioni, esercitazioni e partite, offrendo ai partecipanti l’occasione di scoprire le regole e le strategie del gioco degli scacchi in modo divertente e coinvolgente.

Il corso, a cura di Marco Chiarini (Circolo Scacchistico Estense), è rivolto a bambini e ragazzi, principianti o con già una prima esperienza di gioco degli scacchi.

Il secondo appuntamento è già fissato per sabato 24 ottobre 2026, sempre alle 10:30.

Il corso proseguirà anche nel mese di novembre, con ulteriori appuntamenti.

Il corso è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532418280 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/