Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 11 settembre

BOLOGNA – Questi i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 11 settembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa: https://www.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali

Lavori in attivazione



Viale Sandro Pertini sarà interessato dalla chiusura della rampa di uscita Stadio/zona Barca/Casalecchio (corsia direzione centro), il 12 e 13 settembre, dalle 9 alle 17, da lavori di scavo per il collegamento di telecamere inerente il progetto di sviluppo del monitoraggio del flusso degli accessi

Via Azzo Gardino sarà chiusa all’incrocio con via del Rondone dall’11 al 14 settembre per lavori Hera di realizzazione di un nuovo allaccio fognario

Vicolo Bolognetti sarà chiuso all’altezza del civico 18 per lavori Hera di spostamento della rete gas, l’11 e 12 settembre dalle 8.30 alle 17. Senso unico su via Begatto da via Quadri verso Strada Maggiore, compresa piazzetta dei Carabinieri, e la presenza di movieri agli incroci per coordinare la circolazione

Via Giacomo Antonio Perti sarà chiusa tra via Martini, compreso l’incrocio con la via, e via Turati, il 12 e 13 settembre, dalle 9 alle 17, per i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e rialzo dell’incrocio



Via di Corticella, l’11 e 12 settembre, nel tratto dal civico 29 a via Cignani e all’altezza del civico 61, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento del marciapiede

Via dei Colli dall’11 settembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale, per il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti. Termine previsto: 15 settembre

Via Ponchielli dal 12 settembre, tra via Don Guanella e via Toscana, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione della zona sosta. Termine previsto: 15 settembre

Via del Borgo di San Pietro dal 12 settembre, nel tratto tra via Mura di porta Galliera e via Irnerio, avrà dei restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione della zona sosta e della pista ciclabile. Termine previsto: 15 settembre

Via Matteotti, il 14 e 15 settembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione stradale sulla corsia preferenziale direzione centro in corrispondenza del civico 18

Piazza dell’Unità, il 14 e 15 settembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione stradale sulla corsia preferenziale direzione centro in corrispondenza del civico 8

Lavori in corso

Piazza Roosevelt-via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 31 dicembre

Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 20 dicembre.

Piazza della Mercanzia per lavori edili, il transito è consentito solo ai velocipedi e ai veicoli di soccorso attraverso il corsello realizzato tra l’area di cantiere ed il fabbricato del civico 4. Termine previsto: 4 marzo 2024

Via Azzo Gardino è chiusa all’incrocio con largo Caduti del Lavoro fino al 17 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria alla Centrale elettrica del Cavaticcio a cura del Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno. Il cantiere rimarrà in essere per la manutenzione degli impianti con occupazione dell’area pedonale senza chiusura, fino alla fase di rientro della turbina revisionata, che richiederà nuovamente la chiusura della strada, ed alle fasi di collaudo degli impianti. La conclusione dell’intervento è prevista per il 17 ottobre. Maggiori dettagli: https://www.comune.bologna.it/notizie/restauro-centrale-idroelettrica-cavaticcio

Via Marsala chiusa da via Piella a via Albiroli per i lavori di riparazione del portico e delle facciate di Palazzo Grassi, con inversione dei sensi unici di via Bertiera e via Albiroli. Termine previsto: 5 dicembre

Via de’ Griffoni chiusa tra vicolo Gangaiolo e via Santa Margherita, per lavori Hera di sostituzione del collettore fognario. Per ridurre i disagi per i residenti e le attività commerciali l’intervento sarà suddiviso in più fasi distinte, con modifiche della viabilità e deviazioni nelle strade limitrofe. Termine previsto: 9 dicembre

Via Santa Margherita è chiusa all’incrocio con via de’ Griffoni e via Volto Santo, con modifica della circolazione nelle vie circostanti, in particolare inversione del senso unico sul tratto di via Val d’Aposa compreso tra vie de’ Griffoni e via Santa Margherita. Termine previsto: 15 settembre.

Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre

Via Emilia Ponente sul Pontelungo senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Termine previsto: 8 luglio 2024

Via Saffi, dal 2 al 14 settembre senso unico di circolazione con direzione da piazza di Porta S.Felice verso Via Vittorio Veneto per scavi relativi allo spostamento dei sottoservizi per la realizzazione

della prima linea tranviaria di Bologna denominata Linea rossa. Qui tutte le informazioni e i percorsi alternativi: https://www.comune.bologna.it/notizie/via-saffi-lavori-ravone.

Via Serena e viale della Repubblica, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Maggiori dettagli: https://www.comune.bologna.it/notizie/lavori-tram-linea-rossa-luglio-2023.

Viale della Fiera, da Rotonda Pancaldi all’incrocio con via Michelino e viale Europa, nel tratto da Via Michelino alla prossimità del civico 5, ha dei restringimenti della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia in direzione periferia e due corsie in direzione centro per lavori relativi alla fase 1 della realizzazione della prima Linea Tranviaria di Bologna denominata “Linea rossa”. Termine previso: 2 ottobre. Maggiori dettagli: https://www.trambologna.it/cantieri-linea-rossa/lavori-in-corso/

Via Ondina Valla chiusa, fino al termine dei lavori, da circa 150 metri ad est dalla rotonda Canè alla Rotonda Lavoratori Licenziati per rappresaglia, per i lavori propedeutici del cantiere relativo alla realizzazione della Linea Rossa del tram

Via San Donato direzione centro, da circa 30 metri prima del cavalcavia dell’autostrada A14 a circa 30 metri dopo, restringimento di carreggiata da due a una corsia con chiusura di quella di destra per lavori di manutenzione straordinaria di società Autostrade. Temine previsto: 30 settembre

Via Cristoforo Colombo, tra il sottopasso ferroviario e la fermata bus “Sostegno” della linea 30, restringimenti della carreggiata con mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia, per i lavori relativi all’intervento di potenziamento in sede del sistema autostradale /tangenziale. Il cantiere interessa anche via dei Terraioli con restringimento della carreggiata e mantenimento di una corsia per il transito veicolare e istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere a vista o da movieri, esclusivamente durante l’orario di lavoro. Restringimenti anche su via Marco Polo, dalla rotatoria Forni a via Vasco de Gama, via Paolo Fortunati all’altezza della rotatoria Forni e via Vasco de Gama in prossimità del civico 31. Termine previsto: 8 dicembre

Via del Terrapieno, lato nord del cavalcavia sovrappassante tangenziale e autostrada A14 in prossimità della rotonda Madre Teresa di Calcutta, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento del doppio senso di marcia, per lavori della società Autostrade per manutenzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto 31 dicembre

Via Stazione Roveri dall’incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all’incrocio con l’asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna – Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 luglio 2025

Via Casteldebole, tra il civico 10/4 e la rotonda fronte Centro Tecnico Bologna Calcio “Nicolò Galli”, è chiusa per lavori stradali per realizzazione opere di urbanizzazione. Termine previsto: 30 settembre

Via dell’Industria all’altezza della rotonda Rodati, sulla rotonda stessa e su via del Terrapieno, sono previsti dei restringimenti della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia sulla carreggiata in direzione periferia, e all’altezza del civico 48 sulla carreggiata in direzione centro, per i lavori relativi all’intervento di potenziamento in sede del sistema autostradale /tangenziale. Termine previsto: 27 novembre

Via Quirino di Marzio è a senso unico da via Ruffini a via Varolio, in direzione via Varolio, per un cantiere edile fino al 31 dicembre

Via Mascarella, nel tratto tra via Belle Arti e via Irnerio, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Chiusura del tratto interessato dai lavori dalle 8 alle ore 18. Termine previsto: 13 settembre

Via Normandia, da via Pisacane a via Marco Emilio Lepido, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Spostamento zone taxi e fermata capolinea del bus 13. Termine previsto: 11 settembre

Via Saragozza, tra piazza di Porta Saragozza e via Urbana, ha dei restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento di tratti della pavimentazione stradale in cubetti di porfido. Termine previsto: 29 settembre