L’arte diventa solidarietà. in mostra le opere di Attemar e Yulia Lytina

BAGNO DI ROMAGNA (FC) – L’arte come strumento di dialogo, incontro e solidarietà. È questo il significato della mostra che dall’8 al 30 agosto sarà ospitata alla Loggetta Lippi di Bagno di Romagna, dove saranno esposte le opere pittoriche di Attemar e Yulia Lytina.

L’inaugurazione della mostra è in programma sabato 8 agosto alle ore 17.00. L’iniziativa nasce con un obiettivo benefico: sostenere l’Orchestra del Magnificat di Gerusalemme, ensemble composto da giovani musicisti ebrei, cristiani e musulmani che, attraverso la musica, promuove il dialogo e la convivenza tra le diverse comunità della Terra Santa.

La volontà dei due artisti è quella di contribuire concretamente al percorso di questa istituzione, protagonista ad inizio luglio di una tournée che ha toccato Bertinoro, Ravenna e Bologna. Un’iniziativa resa possibile grazie ai rapporti costruiti durante il pellegrinaggio in Terra Santa compiuto lo scorso gennaio da un gruppo di persone provenienti da Forlì e Bologna, a conferma del valore degli scambi culturali e delle esperienze di dialogo tra i popoli. L’intero ricavato della vendita delle opere pittoriche in mostra a Bagno di Romagna sarà devoluto al Magnificat, contribuendo a sostenere le attività formative e concertistiche di un progetto che utilizza la musica come strumento di pace e di incontro.

La mostra allestita nella Loggetta Lippi, in piazzetta Santa Maria a Bagno di Romagna, sarà visitabile tutti i giornidall’8 al 30 agosto, con orario 10.00 – 12.00 e 17.00 – 22.00. Ingresso libero.

GLI ARTISTI

Attemar, nome d’arte di Paolo Rametta, è un pittore originario di Reggio Calabria, attivo da molti anni nel panorama artistico locale e nazionale. La sua ricerca è caratterizzata da una forte intensità cromatica e da un linguaggio che intreccia memoria, emozioni e identità culturale. Nel 2025 è stato tra i protagonisti della Mostra internazionale Lo Stato dell’Arte ai Tempi della 60ª Biennale di Venezia, ospitata a Venezia, in Palazzo Pisani-Revedin.

Yulia Lytina, nata a San Pietroburgo e residente in Italia dal 2004, ha sviluppato negli anni un percorso artistico che trova nella pittura astratta la sua espressione più personale. Ha partecipato a numerose esposizioni in Italia e, nel 2025, è stata anche lei protagonista della Mostra internazionale Lo Stato dell’Arte ai Tempi della 60ª Biennale di Venezia.

Dopo la mostra a Bagno di Romagna, per entrambi il prossimo appuntamento sarà a Modena con “NOVECENTO & Contemporary”, in programma dal 18 al 20 settembre 2026 a ModenaFiere, una delle principali rassegne italiane dedicate all’arte moderna e contemporanea.