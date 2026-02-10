“La ricerca artistica e il ritorno alla figurazione nel decennio Ottanta”: all’Ariostea un convegno nazionale tra prospettive critiche e dibattito presente

Giovedì 12 febbraio 2026 dalle 10:00 alle 18:00 in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – Ha per titolo “La ricerca artistica ed il ritorno alla figurazione nel decennio Ottanta. Prospettive critiche e dibattito presente” il Convegno Nazionale di Studi in programma giovedì 12 febbraio 2026 dalle 10:00 alle 18:00 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Il convegno, si propone come momento finale del progetto di ricerca nazionale PRIN 2022 dal titolo Il ritorno alla pittura e la persistenza dell’immagine. La Nuova Maniera Italiana che vede come P.I. Ada Patrizia Fiorillo, docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Ferrara, in coordinamento con le unità di UniBo, UniSalento e Accademia di BBAA di Roma.

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il convegno proporrà riflessioni ulteriori sul tema del recupero della figurazione e dei media artistici tradizionali che ha contraddistinto gli anni Ottanta del secolo scorso, comportando un prevalente ritorno dell’immagine. A dar conto di questo fenomeno, è il contributo di studiosi provenienti da istituti accademici ampiamente rappresentativi del territorio nazionale. Saranno affrontati temi riguardanti la pittura, la scultura, il design, la moda, i new-media, il cinema, la letteratura. Riflessioni a margine saranno proposte a fine giornata con gli ospiti Carlo Gentili (già ordinario di Estetica presso Università di Bologna), Emilio Mazzoli (Galleria Mazzoli di Modena), Lorenzo Canova (docente di Storia dell’arte contemporanea Università del Molise), Marika Ricchi e Michelangelo Galliani (artisti).

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ORE 10 – Inizio dei lavori

ORE 10-11 Sessione 5

Chair: Susanna Arangio (PhD Università di Ferrara)

Interventi di:

Pasquale Fameli (Università di Bologna), Il Magico Primario e le sue funzioni critiche;

Giovanni Bianchi (Università di Padova), Giovani artisti a Venezia negli anni Ottanta: ricerche e sperimentazioni;

Marta Vittoria Maiello (Università di Roma Tre), La Nuova Scuola Romana: per lo studio di una categoria critica degli anni Ottanta;

ORE 11.30-12.10 Sessione 6

Chair: Valeria Tassinari (Presidente Centro Studi Internazionali “Guercino” di Cento)

Interventi di:

Silvia Maria Cammarata (Università di Torino), Derealtà, caduta dell’oggetto, crisi della ragione. L’Arte debole e i dibattiti del suo tempo;

Elisa Francesconi (Università di Catania), Gli Anacronisti e La Tartaruga: esposizioni, critica e mercato;

Ore 12.10-12.50 Sessione 7

Chair: Silvia Grandi (Università di Bologna)

Interventi di:

Guido Bartorelli (Università di Padova), Le radici postmoderne della produzione video di Bill Viola: da “The Greeting” (1995) a “Emergence” (2002);

Pasquale Ruocco (ricercatore indipendente), Ugo Marano e l’archetipo: un corpo tra arte e design;

ORE 12.50 Discussione

ORE 13.10 Pausa pranzo

ORE 14.10-14.50 Sessione 8

Chair: Tatiana Basso (PhD Università di Ferrara)

Interventi di:

Paola Lagonigro (Università “La Sapienza” di Roma), “Opere fatte ad arte” e media elettronici. Letture critiche a confronto;

Antonella De Blasio (Università eCampus), Scrivere per immagini: Tondelli e la neofigurazione letteraria negli anni Ottanta;

ORE 15-16.30 Riflessioni a margine: eredità e prospettive

Interventi di:

Lorenzo Canova (Università del Molise)

Michelangelo Galliani (artista)

Carlo Gentili (Università di Bologna)

Emilio Mazzoli (Galleria Mazzoli di Modena)

Marika Ricchi (artista)

ORE 16.30-17

Discussione e chiusura dei lavori

Evento promosso da: Ministero dell’Università e della Ricerca; NextGeneration EU Finanziato dall’Unione Europea; Italiadomani. Piano Nazionale di ripresa e resilienza; Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Bologna; Università degli Studi del Salento; Accademia di Belle Arti di Roma.

