Visita per la terza età al laboratorio “Guardare il sottobosco”

PIACENZA – Nuova iniziativa per gli over 65 residenti a Piacenza, proposta dall’Ufficio comunale Attività Socioricreative. Martedì 17 febbraio è in programma un nuovo laboratorio gratuito dal titolo “Guardare il sottobosco”, nell’ambito della mostra “Sillabari d’Appennino” allestita presso il Centro di arte contemporanea XNL.
Un percorso tra scienza e arte: dall’analisi di un erbario per riconoscere storie e stagioni delle piante, sino alla stampa tramite cianotipia, antica tecnica fotografica che sfrutta i raggi UV per fissare su carta l’impronta della natura.
Le iscrizioni telefoniche apriranno mercoledì 11 febbraio, contattando il numero 0523-492724 operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.