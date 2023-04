La rassegna “Segafredo Jazz” celebra la Giornata Internazionale del Jazz con “Joyce and The Jammers”

CESENATICO (FC) – “L’Unesco crede nel potere del Jazz come strumento per la pace, il dialogo e la comprensione reciproca”. Con questo messaggio, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha motivato l’istituzione, nel 2011, dell’International Jazz Day, che ricorre ogni anno il 30 aprile. Per onorare questa ricorrenza, nata con lo scopo di “aumentare la consapevolezza delle virtù del jazz come strumento educativo e di empatia, dialogo e cooperazione tra le persone”, non poteva mancare, all’interno della programmazione della rassegna “Segafredo Jazz”, un appuntamento dedicato.

Per celebrare la Giornata Internazionale, la prima edizione della kermesse ha dunque inserito in calendario un’esplosiva soul-jazz experience con “Joyce and The Jammers”, in programma domenica 30 giugno (ore 21.30), al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Il dinamico quartetto composto da Alessandro Fariselli (sax tenore), Sam Gambarini (organo Hammond), Fabio Nobile (batteria) e Luca Mattioni (percussioni) incontrerà infatti l’eleganza e lo stile della cantante newyorchese Joyce Elaine Yuille, graditissimo ritorno all’interno della rassegna “Segafredo Jazz”. La formazione saprà sprigionare tutta l’energia di un progetto che ha, nel suo DNA, il meglio del jazz, del soul e del funk; il repertorio spazierà dall’interpretazione di grandi classici come “Georgia on my mind” e “Love for sale”, fino ad arrivare a brani soul come “Big city”. Tutto questo nel cartellone di “Segafredo Jazz”, la nuova rassegna nata dalla collaborazione tra Segafredo Zanetti, il Noi Lounge Music Club di Cesenatico e l’Associazione di Promozione Sociale Agogica Aps, rappresentata dai direttori artistici del palinsesto Fabio Nobile e Alessandro Fariselli.

Entertainer di altissimo livello, originaria di New York, la cantante Joyce Elaine Yuille ha calcato il palco con alcuni tra i più famosi artisti italiani ed internazionali, come Gloria Gaynor, Donna Summer e Randy Crawford, solo per citarne alcuni. Forte di un background fatto di gospel, soul, blues, jazz e funk, le doti vocali dell’artista statunitense riescono a sorprendere sia lo spettatore più raffinato sia il grande pubblico, grazie ad un’energia coinvolgente e a toni caldi che sanno rendere uniche le sue interpretazioni.

Quartetto energico e affiatato, i “The Jammers” si contraddistinguono per un sound che si rifà alle formazioni degli anni ’60, nelle quali l’organo si muove agilmente tra gli stili jazz, funk blues e soul jazz. All’interno del gruppo, però, resta ben riconoscibile la personalità di ciascuno dei quattro musicisti, che conferiscono al progetto la loro unicità musicale, maturata grazie alle singole esperienze artistiche fatte nel corso della loro carriera. Il percorso artistico dei “The Jammers” ha visto ogni componente del gruppo al fianco di musicisti di caratura nazionale e internazionale come Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Paolo Fresu, Jimmy Haslip, Karima, Mario Biondi, Frank McComb e tanti altri.

La serata si svolge al presso Noi Lounge Music Club (Viale Roma 89, Cesenatico). La prenotazione è obbligatoria, posti limitati.

Costi: ingresso concerto + drink: 19,00€. È possibile cenare su prenotazione con un tagliere di salumi e formaggi del territorio oppure vegetariano, al costo di 15,00€.

Info e prenotazioni: 328.7723203.

La rassegna è resa possibile grazie al supporto di: Segafredo Zanetti, I.G.C. Srl, Rotari AlpeRegis Trentodoc, Rotari Trento DOC e Prestige 1971.