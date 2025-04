La Fontana di largo Garibaldi illuminata di blu per “Spark the Night”

Venerdì 11 aprile il monumento del Graziosi in largo Garibaldi si accende di luce colorata per l’iniziativa che vuole sensibilizzare sulla malattia di Parkinson

MODENA – L’11 aprile la Fontana del Graziosi dei Due Fiumi in largo Garibaldi, a Modena, sarà illuminata di luce di colore blu per l’iniziativa “Spark the Night” che intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Parkinson.

In questa giornata in tutto il mondo vengono illuminati monumenti e luoghi simbolici delle città per portare attenzione a una patologia neurodegenerativa che colpisce milioni di persone.

A Modena, l’iniziativa è promossa da Associazione Parkinson Modena e Gruppo Parkinson Reggio Emilia odv con il patrocinio dell’assessorato alla Sanità e viene realizzata in collaborazione con Hera servizi energia.