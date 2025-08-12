La finalissima regionale di Miss Italia il 30 agosto in Piazza Cavour a Forlì

FORLÌ – Il tour di Miss Italia in Emilia-Romagna approda a Forlì per la sua tappa conclusiva.

L’appuntamento è per sabato 30 agosto alle ore 20.30 nella splendida cornice di Piazza Cavour. Nel corso della serata verrà assegnata la fascia di Miss Emilia-Romagna, la cui vincitrice assieme alle altre 19 Miss regionali, accederà direttamente alla finalissima in programma a settembre nelle Marche.

La kermesse, guidata da Marco Pellegrini della Gym events, esclusivista regionale del concorso da ben 36 anni, ha preso il via a fine aprile, proseguendo con una trentina di eventi in tutta la Regione e ben 15 tappe in programma nel solo mese di agosto, in uno show in cui le candidate si raccontano a tutto tondo.

“Siamo molto felici di ospitare a Forlì la finale regionale di Miss Italia” – dichiara l’assessore ai grandi eventi, Andrea Cintorino. “Il concorso rappresenta un appuntamento con la storia, non soltanto un contest di bellezza. Nel cuore del nostro centro storico, accoglieremo il pubblico per una serata esclusiva, dedicata al talento, alla cultura e alla personalità delle giovani concorrenti in gara per la corona regionale.”

Partner del concorso quest’anno oltre allo sportello antistalking del Codacons, anche la LILT per parlare di prevenzione e di screening; sponsor storici sono Miluna, Acqua Rocchetta, Givova e Framesi, un’azienda storica italiana nata nel 1945, di prodotti cosmetici per parrucchieri.

In caso di maltempo lo show verrà rinviato a domenica 31 agosto, sempre in Piazza Cavour.