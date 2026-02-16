“La Bigotta” approda a Forlì

Musica, teatro e impegno civile il 17 febbraio al Teatro Diego Fabbri

FORLÌ (FC) – ForlìMusica al centro di un progetto artistico animato da un profondo senso civico e con un forte messaggio dalla valenza universale, in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì martedì 17 febbraio (ore 21.00), nell’ambito della rassegna “Metamorphosis”.

È “La Bigotta”, progetto ideato da Danilo Rossi che porta sul palco la forza visionaria dell’attore e performer Antonio Rezza, voce recitante e autore del testo sulle musiche originali di Fabio Massimo Capogrosso. Ad avvolgere parole e musica sono i “Videopaesaggi fantastici” di Flavia Mastrella, proiezioni di video art sulla scena del Fabbri, mentre l’esecuzione musicale è affidata all’Orchestra ForlìMusica con la direzione di Danilo Rossi, già prima viola del Teatro alla Scala, protagonista di un percorso artistico tra i più eclettici e originali del panorama italiano.

Il titolo dello spettacolo viene dal lessico marinaresco: la bigotta è una sfera di legno forata, attraversata da una cima di canapa che tiene unite due estremità. Una metafora potente della trasformazione e dell’unione, una metamorfosi tra passato e presente, tra chi fugge e chi accoglie, tra chi cade e chi ricostruisce.

Nella performance inaugurale dello scorso settembre, tenuta al Teatro Sociale di Rovigo, il presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti Arnoldo Mosca Mondadori ha coinvolto nell’esecuzione anche l’Orchestra del Mare, con gli strumenti musicali realizzati dai detenuti delle carceri di Milano con i legni dei barconi dei migranti affondati nel Mar Mediterraneo.

Il reading musicale al Teatro Diego Fabbri di Forlì sarà preceduto, come di consueto, da una prova aperta alle scuole del territorio, ad ingresso gratuito martedì 17 febbraio (ore 11.00).

Biglietti per lo spettacolo:

Intero € 10,00 – Ridotto € 5,00

In vendita la sera stessa del concerto al Teatro Diego Fabbri oppure online su Webtic.it

ANTONIO REZZA

Attore e performer, è un artista che fonde in un solo corpo l’attore e il performer, distinzioni che in lui perdono ogni barriera, creando un modo di stare in scena unico per estro e per folle, lucida genialità. Attore, regista di cinema e teatro, ma anche scrittore di romanzi, realizza i suoi spettacoli insieme alla scenografa e scultrice Flavia Mastrella: nel 2018 il duo Rezza Mastrella è stato premiato alla Biennale di Venezia con il Leone d’oro alla carriera per il teatro.

FLAVIA MASTRELLA

Artista visiva che costruisce i quadri di scena, gli habitat, lo spazio, il suo spazio, che Antonio Rezza abita e anima. I due sono inseparabili dal 1987. Insieme hanno realizzato opere teatrali e cinematografiche, libri, documentari, mostre, trasmissioni televisive, mantenendo parallelamente ognuno la propria indipendenza artistica. Da sempre è affascinata dal residuo, dallo scarto, dagli objets trouvés, in una parola: dall’ibrido. La sua arte è naturalmente sovversiva, perché mette in prima piano ciò che la gerarchia del bello istituzionalizzato aveva deciso di espellere. Il suo universo creativo è fatto di contaminazioni, nomadismi estetici spinti all’estremo, libero arbitrio assoluto.

FABIO MASSIMO CAPOGROSSO

Compositore, è tra i vincitori della nona edizione del Discover America, il prestigioso concorso indetto dal Chicago Ensemble, e del primo premio al Keuris Composers Contest 2018. È stato scelto da Marco Bellocchio per comporre le colonne sonore di “Esterno Notte” e “Rapito”, presentati al Festival di Cannes. Per la colonna sonora di “Esterno Notte” è stato nominato come miglior compositore ai David di Donatello. È vincitore del titolo di “Composer of the Year” all’Apulia Soundtracks Award.

DANILO ROSSI

Direttore e viola solista, già prima viola del Teatro alla Scala, sempre aperto alle più diverse esperienze, ha al suo attivo numerosi incontri con attori, scrittori, poeti che lo hanno portato ad esibirsi negli ambienti più diversi: dalle carceri ai boschi del Trentino, dalle paludi dello Sri Lanka ai Teatri Off delle periferie. Aperto ad ogni esperienza musicale, è tra i fondatori della Milan ®Evolution Orchestra, nuova realtà nel mondo musicale italiano, perché lega l’esperienza classica al jazz. È direttore artistico dell’associazione ForlìMusica.

ORCHESTRA FORLIMUSICA Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Bruno Maderna, che a maggio 2024 ha preso il nome di ForlìMusica Orchestra, ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti.