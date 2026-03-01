‘Kids Go Green’ fa tappa a Ferrara: oltre 300 studenti in collegamento nazionale

Sala Estense gremita per i 10 anni dell’iniziativa ideata da Fondazione Kessler. Scaramagli: “Segno concreto di una scuola che educa alla cittadinanza attiva”

FERRARA – Ferrara si conferma protagonista nella promozione della sostenibilità ambientale e della mobilità dolce tra le nuove generazioni. Venerdì 27 febbraio, la Sala Estense ha ospitato il grande evento nazionale di Kids Go Green, un’iniziativa che quest’anno celebra l’importante traguardo del suo decimo anno di attività.

Oltre 300 studenti e 18 classi provenienti dagli Istituti Comprensivi Cosmè Tura, Govoni e Alda Costa, si sono unite in un ideale viaggio collettivo con centinaia di altri studenti da tutta Italia. Grazie a un format interattivo e coinvolgente, le classi dei territori di Bologna, Bassano, Lecco, Ginosa e il Trentino hanno partecipato online, trasformando la mattinata in un momento di condivisione nazionale.

A guidare questa mattinata di festa è stato l'”educAttore” Michele Dotti, attraverso un mix di giochi, racconti, attività partecipate e momenti di riflessione, in cui ha accompagnato bambini e insegnanti in un percorso pensato per stimolare l’energia e la consapevolezza sul rispetto dell’ambiente e sulla cultura della mobilità sostenibile.

«Vedere così tanti studenti delle nostre scuole riuniti alla Sala Estense e collegati con coetanei di tutta Italia – ha sotolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli – è il segno concreto di una scuola che educa alla responsabilità e alla cittadinanza attiva. Progetti come Kids Go Green dimostrano che la sostenibilità non è solo un tema da studiare, ma uno stile di vita da sperimentare ogni giorno, a partire dai piccoli gesti quotidiani. Voglio continuare a sostenere con convinzione percorsi che rendano i nostri bambini protagonisti consapevoli del cambiamento, capaci di costruire un futuro più attento all’ambiente e alla qualità della vita della nostra città».

L’iniziativa si inserisce quest’anno nel più ampio contesto del progetto HD-Motion, un Seal Of Excellence (SOE) riconosciuto dalla Commissione Europea e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che punta a rivoluzionare la mobilità urbana attraverso soluzioni digitali innovative; in questo quadro, Kids Go Green rappresenta lo strumento per coinvolgere i bambini e le famiglie, trasformando le abitudini quotidiane di spostamento in un’azione collettiva di cambiamento.

“È stata un’occasione speciale per sentirci parte di una grande comunità che si muove insieme… in modo sostenibile”, spiegano gli organizzatori. Kids Go Green, ideata da Fondazione Bruno Kessler, rappresenta da un decennio una comunità in movimento che ha saputo coinvolgere scuole, famiglie e istituzioni in un impegno comune verso un futuro più green. L’evento di Ferrara non è stato solo una celebrazione dei successi ottenuti, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra i diversi territori che contribuiscono ogni giorno a questa trasformazione.