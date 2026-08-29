Katy Perry nei cinema dell’Emilia Romagna con il suo “THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS” dal 2 al 5 settembre

EMILIA ROMAGNA – Con 125 miliardi di stream totali sulle piattaforme

91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify

e più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo

è una delle artiste più ascoltate di tutti i tempi

KATY PERRY

porta al cinema il suo

THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS

Dal 2 al 5 settembre

evento speciale in oltre 70 paesi

dopo lo straordinario successo

del concerto di domenica scorsa a Lucca con i fan in delirio sugli spalti a inneggiare alla loro popstar

In Emilia Romagna aderiscono i seguenti cinema:

Bologna The Space Carpi Space City Casalecchio Di Reno Uci Faenza Cinedream Forlimpopoli Cineflash Modena Victoria Parma The Space Barilla Parma The Space Cinecity Campus Ravenna Cinemacity Reggio Emilia Al Corso Reggio Emilia Uci Rimini Le Befane Sant’Agata Bolognese Cineci Savignano Rubicone Uci Romagna

Dopo il debutto al Tribeca Festival, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS arriva nelle sale di tutto il mondo. Girato durante le due date sold-out del Lifetimes Tour di Parigi nel novembre 2025, arriva finalmente sul grande schermo il film che cattura una delle produzioni live più spettacolari della musica pop. Realizzato con uno straordinario set di 60 videocamere, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS va ben oltre il tradizionale film concerto: sorvola, circumnaviga e attraversa lo show, portando il pubblico al centro dell’esibizione. Ogni momento aereo mozzafiato, ogni esplosione visiva e il boato della folla vengono vissuti da prospettive impossibili da cogliere dal vivo. Diretto dall’acclamato regista Paul Dugdale, KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR – LIVE FROM PARIS offre un’esperienza immersiva che mette in risalto la grandiosità, l’energia e l’ambizione visiva del tour mondiale dell’artista. Il film evento arriverà nelle sale italiane, anche in Imax, dal 2 al 5 settembre dopo lo straordinario successo del concerto di domenica scorsa a Lucca.

Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili e sempre aggiornate su katyperryconcertfilm.com . Elenco delle sale disponibile su nexostudios.it.

In uno show che segna l’apice della sua carriera, Katy Perry unisce una voce potente a una coreografia spettacolare: vola sopra il pubblico e solca l’arena su una farfalla alata. Ogni momento del film è costruito per raggiungere il massimo impatto visivo, regalando un’esperienza cinematografica elettrizzante che restituisce tutta la grandiosità, la fantasia e la gioia di una delle più grandi entertainer del pop. La scaletta, ricca di successi, abbraccia l’intera carriera di Katy Perry: da “Teenage Dream” e “California Gurls” a “Dark Horse”, “Roar” e “Firework”, fino a “The One That Got Away”, che nel 2026 ha vissuto una straordinaria rinascita globale, entrando nella Top 10 della Spotify Global Top 50. Questo rilancio ha spinto una riscoperta di tutto il catalogo: oltre 10 milioni di follower su TikTok e un nuovo record di oltre 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, che la rendono la sesta artista femminile più ascoltata della piattaforma.

The Lifetimes Tour 2025 ha raggiunto oltre un milione di fan in tutto il mondo, con 1.058.950 biglietti venduti e 134.158.672 dollari di incasso lordo. In 91 show, 23 paesi e cinque continenti nell’arco di sette mesi e mezzo – dall’opening night a Città del Messico il 23 aprile alla finale ad Abu Dhabi il 7 dicembre – il tour ha incluso sei storiche date in Cina, traguardo rarissimo per gli artisti occidentali. Il tour ha inoltre sostenuto cause benefiche: 264.814 dollari devoluti alla Firework Foundation negli USA e 81.918 sterline (109.128 dollari) alla Music Venue Trust nel Regno Unito.

Il film è diretto da Paul Dugdale e prodotto da Daniel E. Catullo III di 10 Lives Studios.

Simon Fisher, Steve Moss e Rob Lane sono i produttori, insieme a Katy Perry, Bradford Cobb, Paul Dugdale, Baz Halpin, Steve Jensen, David Kernan, Randy Lennox, Ari Nisman, Sean Silvernagel, Steve Berman, Michelle Carnero, Ashley Evans, Antony Ginandjar, Ngoc Hoang-DelVecchio, Molly Conners, Russell Geyser, Clay Pecorin, Zak Tanjeloff e Kevin Weisberg nel ruolo di produttori esecutivi. Il film è co-prodotto esecutivamente da Eric Greenfield, Josh Joseph, Sophie Joseph, Sydni Joseph, Tara Joseph, Julia Gudish Krieger, Michael Lee, Brian LeVay, Kevin Smart, Ken Weissman, Kyle Widrick e Gill Holland, con Andrew Ward come supervising producer.

Il lungometraggio di 132 minuti – con contenuti bonus esclusivi dietro le quinte – ha avuto la sua première mondiale al Tribeca Festival 2026 nella prestigiosa sezione Spotlight+.

KATY PERRY: THE LIFETIMES TOUR celebra una carriera di oltre vent’anni, catturando l’arte, l’ambizione e il duraturo impatto culturale che hanno consacrato Katy Perry come una delle artiste pop più iconiche della sua generazione. è distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing. In Italia è distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio Deejay, MYmovies e D’Alessandro e Galli.

KATY PERRY

Dal debutto su Capitol Records nel 2008 con One of the Boys, Katy Perry ha accumulato 125 miliardi di stream complessivi e oltre 70 milioni di album venduti in tutto il mondo. È l’artista femminile più venduta nella storia di Capitol Records e una delle sole dodici artiste nella storia della musica ad aver superato i 100 milioni di unità certificate con i singoli da solista. Nel 2015 è stata la prima artista Capitol Records a raggiungere il traguardo delle 10 milioni di unità certificate RIAA per un singolo, e la prima in assoluto nella storia della RIAA ad ottenere tre singoli Diamond — “Firework”, “Dark Horse” e “Roar”. Da allora ha aggiunto altri titoli alla sua collezione: “California Gurls” (feat. Snoop Dogg), “E.T.” e “Teenage Dream” — sia il singolo che l’album — entrambi certificati Diamond. Katy Perry conta oggi sei singoli e un album Diamond, per un totale di sette titoli certificati Diamond.