Il 9 settembre, dalle ore 9 alle ore 16, a Palazzo San Giacomo di Russi un laboratorio dedicato a bambine e bambini dai 9 ai 12 anni, tra figurini d’artista, moda e manualità. Iscrizioni entro venerdì 4 settembre

RUSSI (RA) – Cosa significa essere creativi? Significa prima di tutto avere la possibilità di immaginare, sperimentare e trasformare un’idea in qualcosa di concreto. Da questa consapevolezza nasce “Stilista per un giorno”, laboratorio rivolto a bambine e bambini dai 9 ai 12 anni, in programma mercoledì 9 settembre dalle ore 9.00 alle 16.00 a Palazzo San Giacomo, che si inserisce nelle iniziative collaterali legate alla mostra “Visioni di moda: figura e figurini di Giancarlo Utili” allestita nello stesso Palazzo (l’esposizione, ora chiusa per la pausa estiva, riaprirà regolarmente al pubblico venerdì 18 settembre 2026).

Nel corso della giornata, i partecipanti saranno accompagnati dai laboratoristi Gianni Zauli, Alberto Baioni e Alice Iaquinta in un percorso alla scoperta del mondo della moda attraverso l’osservazione e l’ispirazione dei figurini di Giancarlo Utili, per poi progettare e realizzare propri accessori di moda.

Non si tratterà soltanto di “fare un laboratorio”, ma di offrire ai bambini e alle bambine uno spazio nel quale esprimere liberamente la propria immaginazione, senza la paura di sbagliare e senza la necessità di raggiungere un risultato prestabilito. Disegnare, scegliere forme e materiali, accostare colori, tagliare, assemblare e creare significa infatti mettere in gioco contemporaneamente fantasia, capacità di osservazione, manualità e capacità di prendere decisioni.

Per un giorno, a Palazzo San Giacomo, bambine e bambini potranno così diventare piccoli stilisti: osservare, immaginare, disegnare, creare e soprattutto dare forma alle proprie idee.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 iscritti.

È richiesto di portare pranzo al sacco e merenda in autonomia.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 4 settembre 2026 contattando l’Ufficio Cultura del Comune di Russi (tel. 0544 587641, e-mail: cultura@comune.russi.ra.it).