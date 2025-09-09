ITS Turismo presenta i suoi corsi di CESENA con tre open day

CESENA – L’ITS Academy Turismo Emilia-Romagna presenta i suoi corsi attivi a Cesena. Nel mese di settembre, la Fondazione proporrà tre open day per presentare la sua offerta formativa, ed in particolare i corsi biennali post-diploma in FOOD SERVICE & EVENT MANAGER e per TOURISM DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST, che saranno proposti nella città malatestiana per il biennio formativo 2025-27.

Il primo evento sarà ospitato il prossimo 11 settembre, a partire dalle 14:00, presso la sala Violante della Fiera di Cesena. Seguirà, il 25 settembre alle ore 10:00, l’open day presso la Camera di Commercio della Romagna, a Forlì. Infine, il 30 settembre, l’ultimo evento prima della scadenza delle iscrizioni al biennio formativo 2025-27 (fissata per il 10 ottobre alle ore 12), si svolgerà presso la prestigiosa sala lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena, simbolo di cultura e patrimonio UNESCO per essere tra le prime biblioteche civiche d’Europa, aperta al pubblico in un’epoca in cui la cultura era riservata a corti e monasteri.

I tre open day si svilupperanno in due parti, la prima di presentazione dei corsi e la seconda a mo’ di lezione a porte aperte, sempre diversa:

– L’11 settembre il docente Luca Carrai tratterà il tema “Ideazione, realizzazione e promozione di una start-up”. La sua lezione sarà seguita da una degustazione di un prodotto tipico locale, l’olio dell’Oleificio Pecci di Morciano di Romagna, azienda che da anni ospita gli studenti dell’ITS Turismo Emilia-Romagna in stage. Interverranno inoltre, come testimoni, Marco Caffettieri, nostro docente e referente di Mediatip, azienda partner del nostro ITS, insieme a Lorenzo Cicoria, un nostro ex studente che poi è stato assunto da Mediatip.

– All’open del 25 settembre presso la Camera di Commercio di Forlì è prevista una lezione a porte aperte del docente Fausto Faggioli sul tema “Il marketing territoriale”. Interverrà anche Luca Mauriello, ceo di Projenia, che presenterà “Giovanimpresa & Turismo Rurale nella Romagna Forlivese”, un’iniziativa innovativa di cui la nostra Fondazione è partner, che punta a riscrivere il futuro dell’entroterra romagnolo partendo dai suoi protagonisti più promettenti: i giovani.

– In fine, all’open del 30 settembre presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, è prevista una lezione a cura del docente Gian Luigi Pari sul tema “Analizzare i trend del Sistema Turismo: il futuro non urla, ascoltare i segnali deboli”. Sarà nostro ospite anche Pier Pierucci, nome noto nel mondo del marketing, consulente dell’Aquafan di Riccione e di Costa Parchi Edutainment, nonché co-fondatore di Neo srl.

Nel corso di tutti gli eventi, l’ITS Academy Turismo Emilia-Romagna presenterà la sua proposta formativa, che si compone di sette corsi distribuiti in quattro diverse località della regione (oltre a Cesena, anche Bologna, Imola e Rimini), e soprattutto i due corsi che per il biennio 2025-27 saranno proposti nella Città dei tre papi: TOURISM DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST e FOOD SERVICE & EVENT MANAGER.

I percorsi sono stati approvati dalla Regione Emilia-Romagna con delibera 1137 del 14 luglio 2025, e sono rivolti a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, o titoli equivalenti. Ogni corso ha durata di 2000 ore suddivise in due anni formativi, di cui 800 di stage aziendale, anche all’estero, e si svolgerà nel periodo ottobre 2025 – luglio 2027. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, è previsto il rilascio del diploma statale di Tecnico superiore valido su tutto il territorio Europeo.

Per tutti gli eventi è fortemente consigliata la registrazione dal sito www.itsturismoebenessere.it.

Info:

cesena@turismoebenessere.it