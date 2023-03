Irlanda in Festa e Finger Food Festival il 24, 25 e 26 marzo a Forlì

FORLÌ – Forlì entra quest’anno nella selezionata lista delle città dove si svolge Irlanda in Festa, la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa, fuori dalla terra del trifoglio, in occasione del St’Patrick’s Day. E per fare le cose in grande, ad accompagnarla, in Piazza Saffi, ci sarà anche il Finger Food Festival, il principale evento itinerante che valorizza le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali.

Dal 24 al 26 marzo Piazza Saffi si colorerà dunque di verde e si animerà per la prima volta con le note, i sapori, le tradizioni e le danze della verde terra. Nei tre giorni di Irlanda in Festa si alterneranno sul palco gruppi di musica folk irlandesi e italiani. Non mancherà ovviamente la buona cucina irlandese, con stand dedicati al fish & chips e alla carne di angus, ma chi preferisce un viaggio gastronomico fra il Belpaese e il resto del mondo, troverà di che saziarsi con il Finger Food Festival e i suoi oltre venti stand provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Naturalmente, protagoniste assolute di Irlanda in Festa non potranno che essere le birre, a partire dalla mitica Guinness, tanto amata dai cultori del luppolo.

Di seguito il programma dettagliato della tre-giorni da gustare… e da ballare!

GLI ORARI:

Venerdì 24 Marzo – aperto dalle ore 18 alle 24

Ore 21.00 dal vivo Etilisti Noti (Irish Folk – Ita) – Gli Etilisti Noti sono un trio forlivese. Questi tre ragazzi, provenienti da diverse realtà musicali e teatrali, dal 2012 portano in giro il loro “carrozzone” di canzoni e musiche. Tante le influenze italiane, da Fabrizio De André ai Modena City Ramblers, ma anche d’oltreoceano come Johnny Cash, arrivando alle irresistibili melodie irlandesi.

Sabato 25 Marzo – aperto dalle ore 12 alle 24

Ore 21.00 dal vivo The Boys From The County Hell (Folk Rock – Irlanda) – Boys from the County Hell è una irish rock band che può considerarsi a tutti gli effetti una sorta di all-star band della scena rock iralndese. Attivi dal 2000, nascono come tribute band dei leggendari Pogues. I Boys from the County Hell hanno suonato in tutto il mondo, portando l’allegria del St’ Patrick’s Day da New York a Bangkok.

Domenica 5 Marzo – aperto dalle ore 12 alle 23

Ore 20.30 dal vivo Morrigan’s Wake (Folk – Italia) – Morrigan’s Wake, ovvero Il risveglio di Morrigan (letteralmente regina dei demoni o grande regina), trae il suo nome da una delle tre dee della guerra venerate nel culto dell’Irlanda pagana, insieme a Badb e Neiman. Il gruppo nasce a Ravenna nell’estate del 1981, proponendo prima un repertorio di danze bretoni e ballate della resistenza irlandese, allargando via via l’attenzione verso le musiche da ballo di Scozia, Galles e della stessa Irlanda. Un pezzo di storia di questo genere musicale in Italia.

L’ingresso è sempre gratuito!

Per informazioni è possibile consultare la pagina FB “Irlanda In Festa” e l’evento “Irlanda in Festa & Finger Food Festival Forlì”

Contatto: fingerfoodfestival@gmail.com

Le eccellenze gastronomiche presenti a Forlì:

Toscana: hamburger di chianina, lampredotto, tortelli, trippa

Emilia-Romagna: tortellini fritti, tagliata di manzo, fritto misto di pesce, hamburger di castrato

Marche: olive ascolane, olive tartufate, fiori di zucca fritti

Puglia: bombette, orecchiette, burrate, pasticciotto, panzerotti, puccia col polpo, focaccia barese

Veneto: Birrificio Artigianale Lorenzetto

Abruzzo: arrosticini

Campania: carne di bufala alla griglia e mozzarella di bufala alla brace, pizza fritta

Sicilia: pane ca’ meusa, arancine, cannoli, cassate, stigghiola

Lazio: Carbonara

Dall’Irlanda: Hamburger di Angus, Tagliata e Roast Beef di Angus, Fish & Chips, Zuppe

Dal Mondo: paella, churros, tacos messicani, carni argentine, patate fritte belghe, cucina indiana

