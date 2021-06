«Intersezioni – Incroci di arti performative» II edizione

Dal 17 giugno al 25 settembre la seconda edizione della rassegna di danza contemporanea a cura di Artemis Danza. Diciotto le compagnie coinvolte, provenienti da tutta Italia

PARMA – Diciotto compagnie di danza e ventisei coreografi che arrivano da tutto lo Stivale (da Palermo a Torino, da Cagliari al Friuli) per mettere a confronto sensibilità, estetiche e corporeità diverse, creando contaminazioni tra danza, video, musica dal vivo, arti visive e discipline circensi. «Intersezioni – Incroci di arti performative», è la rassegna di danza contemporanea ideata dalla Compagnia Artemis Danza diretta da Monica Casadei, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Cariparma. Otto gli appuntamenti della seconda edizione, in scena dal 17 giugno al 25 settembre 2021, ognuno dei quali offrirà, in luoghi storici e artistici di Parma e provincia, un piccolo prisma multicolore, facendo incontrare compagnie molto diverse tra loro e cucendo nell’arco di tempo di una serata tante brevi coreografie di autori emergenti e affermati.

Da oltre vent’anni in scena su palcoscenici nazionali e internazionali, sin dall’inizio con una vocazione per il dialogo tra discipline e arti diverse, la Compagnia Artemis Danza ha voluto con questo calendario celebrare il ritorno allo spettacolo dal vivo, coinvolgendo nella rinascita sei comuni, le realtà artistiche del territorio, giovani autori e numerose compagnie di tutta Italia, offrendo così al pubblico un programma accattivante e variegato. Il filo conduttore del percorso saranno ricerca e sperimentazione che, attraverso il linguaggio del corpo, s’interrogano sulla condizione umana, sulla vita, su grandi e piccoli temi che appartengono a ognuno di noi.

Queste le compagnie coinvolte: Arearea, Artemis Danza, ASMED Balletto di Sardegna, Borderline Danza, Compagnia Simona Bucci, Dancehouse+ Centro di Produzione, Fabula Saltica, Motus, Movimento Danza, Naturalis Labor, Spellbound, Tir Danza – Compagnia Era Acquario, Twain – Centro di Produzione Danza / Anonima Teatri, XL Company, Zerogrammi. Autori delle coreografie sono Sara Pischedda, Alessia Stradiotti, Monica Casadei, Manfredi Perego, Laura Matano, Marco Casagrande, Simona Cieri, Giulia Menti, Martina Caselli, Yoris Petrillo, Teresa Morisano, Matteo Bittante, Manolo Perazzi, Giuseppe Muscarello, Gennaro Lauro, Luciano Padovani, Jose Reches, Claudio Pisa, Laura De Nicolao, Jessica D’Angelo, Lucrezia Maimone, Marta Bevilacqua, Luigi Aruta, Pino Basile, Francesco Sgrò, Roberto Lori.

Prendono parte alla rassegna anche Il Cinemino che proporrà filmati ispirati al mondo della danza nel suggestivo cine-furgone, il collettivo “L.O.F.T” con le musiche live di Patrizia Mattioli, Giorgio Schiavo con il suo tributo a Fabrizio De André.

Il programma è realizzato in collaborazione con i Comuni di Busseto e Noceto e con Teatro Nuovo di Salsomaggiore, Verdi l’Italiano, rassegna “Sul Naviglio”, “L.O.F.T.”, Ass. Culturale La Caplèra. Per informazioni e per consultare il programma completo: www.artemisdanza.com, facebook.com/intersezioniparma.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a intersezioni@artemisdanza.com o telefonando al numero 346-1307815.

17 giugno 2021, ore 21.00

Corte di Giarola – Collecchio

“Del merito nella virtù, della colpa nell’errore” – Giorgio Schiavo, tributo a F. De André

“Vis A vis” – Coreografia di Sara Pischedda

“Anime di Serpi” – Coreografia di Alessia Stradiotti

“Ombre” –coreografia di Monica Casadei

18 giugno 2021, ore 21.00

Cortile della Rocca Municipale – Busseto

(in collaborazione con Verdi l’Italiano e con il patrocinio del Comune di Busseto)

“Traviata” –coreografia di Monica Casadei

“Totemica – Studio” – Coreografia di Manfredi Perego

“By The Way” – Coreografia di Laura Matano

26 giugno 2021, ore 19.00

La Caplèra – Medesano

“Permission to Breathe” – Casadei/Albertini, produzione digitale

“Lucenia – estratto” coreografia di Monica Casadei

“Private Rite” – Coreografia di Marco Casagrande

“A diverso da B” – Coreografia di Simona Cieri

“Overwhelmed” – Coreografia di Giulia Menti

“Dante, Francesca” – Coreografia di Martina Caselli (in collaborazione con Liceo Coreutico Matilde di Canossa)

30 giugno 2021, ore 21.15

Cortile della Casa nel Parco – Parma

(In collaborazione con rassegna “Sul Naviglio” e “L.O.F.T.”)

“Frammenti d’Inferno 1” coreografia di Monica Casadei

“Isabel” – Coreografia di Yoris Petrillo

“Tiresia” – Coreografia di Teresa Morisano

“24,42” – Coreografia di Matteo Bittante

11 luglio 2021, ore 19.00

Castello della Musica – Noceto

(In collaborazione con Comune di Noceto)

Il Cinemino

“Cho Cho-San” coreografia di Monica Casadei

“Now Loading” – Coreografia di Manolo Perazzi

“4 Canti” – Coreografia di Giuseppe Muscarello

“Mondo – Estratto” – Coreografia di Gennaro Lauro

24 luglio 2021, ore 21.00

Arena Estiva Parco Mazzini – Salsomaggiore

(in collaborazione con Teatro Nuovo)

“Dante Solo Inferno” – coreografia di Monica Casadei

“Tanguera” coreografia di Luciano Padovani

19 settembre 2021, ore 17.30

Castello della Musica – Noceto

(In collaborazione con Comune di Noceto)

“Tosca vs. Scarpia” coreografia di Monica Casadei

“Kiss me hard before you go” coreografia di Jose Reches

“Timeless Passion” – Coreografia di Claudio Pisa e Laura De Nicolao

“A-Binary” – Coreografia di Jessica D’Angelo

“Oltremai” – Coreografia di Lucrezia Maimone

25 settembre 2021, ore 17.30

La Caplèra – Medesano

“Ombre” coreografia Monica Casadei; musica live di Patrizia Mattioli

“Dafne” – Coreografia di Marta Bevilacqua

“Paolo e Francesca” – Coreografia di Luigi Aruta

“Nel Tempo” – Coreografia di Pino Basile e Francesco Sgrò

“TrattiDivisiAlterati” – Coreografia di Roberto Lori

