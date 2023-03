Incontro con la scienza assieme a Davide Formenti, alla scoperta dei segreti dell’universo

Giovedì 16 marzo 2023 alle 15.30, laboratorio esperienziale per ragazzi dai 10 ai 13 anni in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni

FERRARA – È dedicato all’universo e ai suoi segreti l’incontro con la scienza e laboratorio esperienziale per ragazzi dai 10 ai 13 anni, a cura di Davide Formenti, in calendario giovedì 16 marzo 2023 alle 15,30 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara). Fra i temi in programma: “la forza di gravità che governa l’universo. La nascita del sistema solare. Da dove arriva la Luna? Costruiamo il nostro sistema solare in scala. Ma è vero che le comete sono palle di neve sporca? Le lacrime del cielo: le stelle cadenti”.

L’evento rientra nella rassegna di iniziative Il ritorno dell’uomo sulla luna – Viaggio tra scienza e fantascienza, promosso dall’Associazione di promozione sociale Baffo John Potter, in memoria di Raffaele Bonazza, giovane di profonda versatilità e di multiforme ingegno, in collaborazione con il Comune di Ferrara e con la Biblioteca Ragazzi Casa Niccolini.

L’iniziativa è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso l’invio del modulo online: sul sito http://archibiblio.comune.fe.it – link diretto: bit.ly/INCONTROCONLASCIENZA

Per informazioni: 0532/418231 – info.niccolini@comune.fe.it

Prossimo incontro con la scienza il 23 marzo

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it