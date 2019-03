Domenica 24 marzo alle 15.30 a San Bartolomeo in Bosco a ingresso libero

FERRARA – Incontrarsi al MAF tra poesia e dialetto. È il titolo dell’incontro programmato per domenica 24 marzo al MAF di San Bartolomeo in Bosco, la struttura museale dedicata al mondo rurale ferrarese. A partire dalle 15.30, si tratteranno inusuali ma accattivanti temi tra espressività colta e popolare, che faranno subito comprendere come sentimento e sensibilità siano insiti in entrambe le concezioni.

Si inizierà con la presentazione della raccolta di versi “Canti d’amore per San Martino” (Panda Edizioni, Castelfranco Veneto), di Carla Baroni, nota e apprezzata poetessa di origine veneta e ferrarese di adozione. Ne parlerà con l’Artista il critico e studioso Gianni Cerioli, che tratterà pure delle tematiche di questa personalità poetica e letteraria, la cui produzione si configura di elevato interesse culturale. Farà quindi seguito un altrettanto interessante e suggestivo momento culturale, presentato da una Compagnia teatrale dell’Appennino bolognese, “Il Campanile dei Ragazzi” (Pioppe di Salvaro di Grizzana Morandi), che presenterà la drammatizzazione di alcune fiabe dialettali note nel loro territorio e tratte dal volume “Ai ȇra na vôlta” (Pendragon, Bologna), risultato di uno splendido lavoro di ricerca pluriennale che ha coinvolto ricercatori, studenti e insegnanti attivi nella Valle del Reno. Il volume si è avvalso di un prestigioso finanziamento connesso alla legge regionale sulla salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti emiliani e romagnoli.

Concluderà l’incontro il tradizionale buffet, tutto ferrarese, riservato a tutti i partecipanti. L’iniziativa è promossa dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall’Associazione omonima e si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

