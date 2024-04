“In una parola Modena” visto da 12 milioni di persone

I risultati di due settimane di trasmissione dello spot turistico trasmesso da LA7 che ora andrà anche su emittenti regionali. Cresciuti i contatti del sito Visitmodena

MODENA – “In una parola Modena” è lo slogan della campagna di spot che nelle scorse settimane, dal 5 al 18 marzo, ha raggiunto oltre 12 milioni di persone in Italia dagli schermi dell’emittente LA7. Per la precisione si tratta di 12 milioni e 74 mila 322 contatti netti, cioè persone che hanno visto lo spot almeno una volta, e di 24 milioni 487 mila e 62 contatti lordi raggiunti con 79 spot in due settimane, la prima volta che Modena è stata portata sugli schermi di un’emittente nazionale, promuovendola come destinazione ideale per un “city break primaverile” con la terminologia del marketing turistico per indicare il classico weekend stagionale.

“È un ulteriore passo in avanti nella promozione turistica di Modena – spiega l’assessora al Turismo e Promozione della città Ludovica Carla Ferrari – e stiamo lavorando per rilanciarlo nelle prossime settimane anche nelle emittenti regionali. Abbiamo ricevuto tanti riconoscimenti sulla qualità della produzione e su come bene rappresenta l’identità del territorio”.

Nello spot, con un ritmo incalzante e contemporaneo, si succedono le immagini e i suoni più rappresentativi della città: l’arte, i motori, il bel canto, le eccellenze enogastronomiche, la natura dell’Appennino, il patrimonio Unesco e la creatività dinamica della City of Media Arts. In chiusura, l’invito a visitare il sito visitmodena.it, ancora una volta fulcro della promozione turistica del territorio.

Promossa dal Comune di Modena, Servizio Promozione della Città e Turismo, ideata da Studiowiki e pianificata da FMedia – entrambe agenzie associate a Una (Aziende della Comunicazione Unite) – la campagna ha previsto spot da 15 e 30 secondi distribuiti su tutte le fasce orarie, inclusi prime time e prime serate nei blocchi di programmi di punta della rete, per raggiungere un’audience fortemente in target. La strategia di promozione ha previsto infatti anche la pianificazione di un’attività organica sui canali social visitmodena e una sezione del sito dedicata alla presentazione di esperienze e proposte di soggiorno prenotabili online in collaborazione con Modenatur.

Per questo – spiegano i tecnici – tra gli indicatori più significativi dell’impatto della campagna televisiva c’è proprio l’aumento del traffico diretto verso visitmodena.it, segnale che gli spettatori hanno risposto alla pubblicità visitando il sito. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, tra il 5 e il 19 marzo si sono infatti registrati un incremento del 43 per cento del traffico diretto, un incremento del 46 per cento del tasso di coinvolgimento e del 24 per cento della durata media delle sessioni e un aumento del 112 per cento di eventi per sessione utente.

I dati sono aumentati anche rispetto alle due settimane antecedenti, seppur con tassi di crescita inferiori in virtù dell’effetto combinato delle campagne digital attive in modo costante negli ultimi 12 mesi: più 18 per cento di traffico diretto, più 10 per cento di eventi per sessione utente, più 9 per cento del tasso di coinvolgimento e più 18 per cento della durata del coinvolgimento.

“Fin dai primi giorni dall’uscita della campagna – racconta il dirigente del Servizio Promozione della Città e Turismo Giovanni Bertugli – anche all’ufficio Iat ne è stata percepita l’efficacia: una coppia dalla Lombardia, per esempio, si è all’Ufficio Turistico di Piazza Grande condividendo, con le operatrici presenti, l’interesse per Modena trasmesso dallo spot e la conseguente prenotazione di un soggiorno di tre notti in città”.

Visto il grande successo e interesse dello spot è stata creata una pagina su visitmodena.it dove si potranno liberamente scaricare il video, nelle due versioni da 15 e 30 secondi ed anche un set di foto riguardanti immagini dello spot.

Tutto il materiale si trova qui: www.visitmodena.it/it/in-una-parola-modena.

La campagna tv – che a livello nazionale ha previsto un investimento complessivo di 80 mila euro, Iva inclusa, cofinanziato per l’80 per cento da Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle attività a sostegno della promozione turistica e commerciale – proseguirà nelle prossime settimane con una programmazione dello spot su emittenti regionali, per raggiungere il target del turismo di prossimità.