In sala Agnelli Jean Portante con “La strana lingua”

Venerdì 16 giugno 2023 alle 17 presentazione in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – Si intitola “La strana lingua” il libro di Jean Portante che venerdì 16 giugno 2023, alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). Dialogheranno con l’autore Chiara De Luca e Giuseppe Ferrara.

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Jean Portante è nato nel 1950 a Differdange (Lussemburgo) da genitori italiani (Abruzzo). Vive a Parigi. La sua opera, che conta una quarantina di libri – poesia, romanzi, saggi, pièce teatrali – è stata ampiamente tradotta. In Francia è membro dell’Académie Mallarmé dal 2006. Nel 2003 gli è stato attribuito il prestigioso Premio Mallarmé per il libro L’étrange langue (La strana lingua). Ha ricevuto numerosi premi, sia in Francia che in Lussemburgo e in altri paesi, tra cui il Premio nazionale del Lussemburgo per l’insieme della sua opera (2011); il Premio internazionale del mondo francofono Benjamin Fondane (2012); il Premio europeo Petrarca (2014) e nel 2022 il Premio francofono di poesia del Festival internazionale di Montreal. I suoi libri, scritti in francese e in italiano, sono pubblicati essenzialmente da PHI (Lussemburgo) e da Le Castor Astral (Francia), ma anche, in traduzione, in una ventina di paesi. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro scritto direttamente in italiano: L’invenzione dell’ombra (Raffaelli Editore), seguito nel 2022 da Tu non c’era ancora (Edizioni La Vita Felice).

