In libreria “L’Ombra di ognuno”, di Mélanie Rutten

BOLOGNA – Arrivano per la prima volta in Italia le straordinarie illustrazioni e le storie toccanti e poetiche di Mélanie Rutten, pluripremiata autrice e illustratrice belga già pubblicata in tutto il mondo.

Con L’ombra di ognuno, già vincitore di una menzione al Bologna Ragazzi Award e primo volume di una serie di tre titoli, Camelozampa la fa conoscere finalmente anche ai lettori italiani.

L’ombra di ognuno

È il racconto di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un Gatto sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete di sapere e un’Ombra silenziosa.

Le loro strade si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure nel bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le proprie paure: del buio, della solitudine, della separazione, della morte lontana dei genitori, della crescita.

Una storia di formazione raffinata e poetica, intima eppure universale, un’epopea della crescita. Amicizia e amore, altruismo e solidarietà, paura di diventare grandi e desiderio di libertà si mescolano in un’avventura che ha il sapore della fiaba.

Il testo, evocativo e onirico, è accompagnato da magnifiche illustrazioni a inchiostro di china e acquerelli dai colori puri, scintillanti e trasparenti.

L’autrice e illustratrice

Mélanie Rutten, nata nel 1974 in Belgio, ha trascorso la sua infanzia in Africa. Dopo aver studiato fotografia, ha seguito corsi di illustrazione a Bruxelles. Giocando con i colori e le luci, mescolando acquerello e china, accompagna i lettori nel suo universo popolato da creature che ci somigliano, animate da sentimenti universali: il senso del passare del tempo, l’accettazione di sé, l’apertura agli altri. I suoi albi illustrati hanno vinto numerosi premi, nazionali e internazionali, e sono tradotti in tutto il mondo.

La traduttrice

Sara Saorin, laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, è co-fondatrice di Camelozampa, per la quale ha tradotto i romanzi, tra gli altri, di Marie-Aude Murail, Christophe Léon, Christian Bobin, Alexandre Jardin e gli albi di Anthony Browne, Tony Ross, Michael Foreman, Quentin Blake, tra cui Zagazoo, Premio Andersen 2017. La sua traduzione di Meno male che il tempo era bello è finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020.

