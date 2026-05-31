“Illustri a Ferrara”: nel libro di Carlo Magri 121 interviste impossibili

Giovedì 4 giugno 2026 alle 17:00 incontro con l’autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web tv

FERRARA – Raccoglie 121 interviste impossibili ad altrettanti personaggi il libro di Carlo Magri dal titolo “Illustri a Ferrara” (Edizioni La Carmelina, 2026) che giovedì 4 giugno 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L’incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Ferrara non è solo una città di pietre, mattoni rossi e silenzi metafisici; è, prima di tutto, un’opera corale plasmata dal genio umano. Attraversare le sue strade significa calpestare la storia e incrociare le ombre di chi, tra queste mura, ha osato sfidare i confini del pensiero, dell’arte e della scienza. È in questo spazio sospeso che è nata l’idea di questo libro con oltre cento interviste impossibili, esattamente 121 dialoghi sussurrati con le ombre più illustri che hanno animato, dipinto, filmato o semplicemente amato questa terra inquieta e sognante. Questo volume nasce con l’ambizione di dare un volto e una voce a quelle ombre, trasformandole in presenze vive. Nasce anche da una grande suggestione: l’idea che le grandi menti che hanno calpestato questo suolo non se ne siano mai andate davvero. Questi dialoghi impossibili sono un omaggio all’identità ferrarese, un tentativo di restituire voce a chi l’ha resa grande.

Non troverete solo le risposte che i personaggi avrebbero dato, ma quelle che la loro essenza, riletta attraverso la sensibilità contemporanea, ha deciso di sussurrarci.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web tv con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri:

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg