“Illustri a Ferrara”: nel libro di Carlo Magri 121 interviste impossibili

Da
Roberto Di Biase
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Giovedì 4 giugno 2026 alle 17:00 incontro con l’autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web tv

FERRARA – Raccoglie 121 interviste impossibili ad altrettanti personaggi il libro di Carlo Magri dal titolo “Illustri a Ferrara” (Edizioni La Carmelina, 2026) che giovedì 4 giugno 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). 
L’incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Ferrara non è solo una città di pietre, mattoni rossi e silenzi metafisici; è, prima di tutto, un’opera corale plasmata dal genio umano. Attraversare le sue strade significa calpestare la storia e incrociare le ombre di chi, tra queste mura, ha osato sfidare i confini del pensiero, dell’arte e della scienza. È in questo spazio sospeso che è nata l’idea di questo libro con oltre cento interviste impossibili, esattamente 121 dialoghi sussurrati con le ombre più illustri che hanno animato, dipinto, filmato o semplicemente amato questa terra inquieta e sognante. Questo volume nasce con l’ambizione di dare un volto e una voce a quelle ombre, trasformandole in presenze vive. Nasce anche da una grande suggestione: l’idea che le grandi menti che hanno calpestato questo suolo non se ne siano mai andate davvero. Questi dialoghi impossibili sono un omaggio all’identità ferrarese, un tentativo di restituire voce a chi l’ha resa grande.
Non troverete solo le risposte che i personaggi avrebbero dato, ma quelle che la loro essenza, riletta attraverso la sensibilità contemporanea, ha deciso di sussurrarci.

 Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web tv con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri:

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

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