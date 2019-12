Il tuffo della Befana

Un appuntamento da non perdere sulla spiaggia tra Pinarella e Tagliata, con tante iniziative e sorprese per grandi e piccini

CERVIA-MILANO MARITTIMA (RA) – Il 6 gennaio 2020 è anche il giorno del tradizionale primo tuffo dell’anno in mare (spiaggia tra Pinarella e Tagliata, all’altezza di Via Lazio) e delle tradizionali cante dei Pasqualotti. Arrivo della Befana, doni per i bambini e giochi, stand gastronomico

Il tradizionale tuffo della Befana si arricchisce della Pedalata della Befana in MTB e della Camminata della Befana (in programma alle ore 9.00 e alle 9.30). Per tutto il giorno intrattenimento musicale per grandi e piccini e interventi dei Pasquaroli. Stand gastronomico. Alle ore 15.00 il Tuffo in mare. Concorso a premi per il costume più originale.

Più di cento i temerari tuffatori che si sono dati appuntamento in spiaggia provenienti da diverse città d’Italia, da Milano a Ravenna, per l’unico tuffo in mare a cui si può partecipare mascherati e vincere un premio per il travestimento più divertente. Il ricavato della giornata andrà in beneficenza a favore della Casa del volontariato di Cervia.

Ufficio informazioni

IAT Cervia

Cervia

Torre San Michele, Via Arnaldo Evangelisti 4

0544 974400

0544 977194

iatcervia@cerviaturismo.it