Il tour estivo di GIORGIO POI il 30 agosto a Piacenza

Dopo i sold out di Parigi, Berlino e Bruxelles, e dopo aver inaugurato il tour italiano da headliner sul palco principale del MI AMI Festival a Milano lo scorso 24 maggio, davanti a una platea stracolma e calorosa che cantava già a memoria i brani del nuovo album Schegge, Giorgio Poi annuncia tre nuove date del tour estivo – il 27 luglio a Scentinelle Norcia (PG) per Suoni Controvento, il 12 agosto a Milazzo al Mish Mash Festival, il 30 agosto a Piacenza per il Bleech Festival – e una nuova data a Parigi al prestigioso Teatro La Cigale, il 12 febbraio 2026.

Il tour di presentazione di Schegge prosegue il 1° giugno a Rovereto (Tn) per il Poplar al Mart, il 6 giugno a Lucca per il WØM Festival, il 13 giugno a Roma al Forte Antenne (SOLD OUT), il 14 giugno ad Arsita (TE) per il Dlen Dlen Festival, il 15 giugno a Caserta al Parco Maria Carolina, il 4 luglio a Soliera (MO) per Arti Vive, il 9 luglio ad Arezzo per Men/Go Music Fest, il 12 luglio a Centobuchi (AP) per il Cassandra Fest, il 18 luglio a Sarroch (CA) per Sa Rock, il 24 luglio a Corigliano d’Otranto (LE) per il SEI Festival, il 1° agosto a Mogliano Veneto (TV) al Summer Nite Love Festival, il 13 agosto a Lamezia terme (CZ) al Color Fest, il 29 agosto a Cuneo al NUoVO Festival, il 12 settembre a Roma allo Spring Attitude Festival, 13 settembre a Bologna per GoGoBo.

Ad accompagnarlo sul palco, come sempre, Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria, Benjamin Ventura alle tastiere.

Anticipato dai brani Uomini contro insetti e Giochi di Gambe e dal singolo/focus track Les jeux sont faits, Schegge è il nuovo disco di Giorgio Poi per Bomba Dischi/Sony Music, un album interamente scritto, suonato e prodotto da Giorgio con l’amichevole supervisione di Laurent Brancowitz dei Phoenix. Nato da una fase di trasformazione profonda, Schegge raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione, traducendoli in un suono stratificato e in una narrazione poetica e visionaria. Una nuova storia musicale fatta di frammenti lanciati in traiettorie inedite che accende la luce “nel buio più cocciuto” e riflette nuove esplorazioni e consapevolezze. Nove brani che sono istantanee precise, piccoli quadri surreali e poetici, punteggiati da ironia e freddure fulminanti. Un viaggio attraverso scenari dal realismo magico, con dettagli che sembrano rubati a un sogno a occhi aperti, che oscilla tra melodie che risuonano in testa fin dal primo ascolto, delicate ballad, sonorità ricercate e quell’inconfondibile sensibilità che ha reso Giorgio Poi uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana dentro e fuori dai nostri confini.

Le date del Tour:

09 maggio 2025 Berlino Lido SOLD OUT

11 maggio 2025 Bruxelles Pilar SOLD OUT

12 maggio 2025 Parigi La Bellevilloise SOLD OUT

13 maggio 2025 Londra O2 Academy Islington

15 maggio 2025 Lugano Auditorium Stelio Molo – RSI

24 maggio 2025 Milano Mi Ami

0 1 giugno 2025 Rovereto (TN) Poplar – Utopia

06 giugno 2025 Lucca Wom Fest

13 giugno 2025 Roma Forte Antenne SOLD OUT

14 giugno 2025 Arsita (TE) Dlen Dlen Festival

15 giugno 2025 Caserta Parco Maria Carolina

04 luglio 2025 Soliera (MO) Arti Vive

09 luglio 2025 Arezzo Men/Go Music Fest

12 luglio 2025 Centobuchi (AP) Cassandra Fest

18 luglio 2025 Sarroch (CA) Sa Rock

24 luglio 2025 Corigliano d’Otranto (LE) SEI Festival

27 luglio 2025 Scentinelle Norcia (PG) Suoni Controvento NUOVA DATA

01 agosto 2025 Mogliano Veneto (TV) Summer Nite Love Festival

12 agosto 2025 Milazzo (ME) Mish Mash Festival NUOVA DATA

13 agosto 2025 Lamezia Terme (CZ) Color Fest

29 agosto 2025 Cuneo NUoVO Fest

30 agosto 2025 Piacenza Bleech Festival NUOVA DATA

12 settembre 2025 Roma Spring Attitude Festival

13 settembre 2025 Bologna GoGoBo