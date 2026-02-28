Il Sindaco Sadegholvaad riceve, in residenza comunale, Thinley Chukky, rappresentante del Dalai Lama in Europa

RIMINI – Questa mattina, la Sala della Giunta della residenza comunale ha ospitato un incontro di alto valore simbolico e istituzionale, che ha unito idealmente Rimini alla tradizione spirituale e culturale tibetana. Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini hanno ricevuto in udienza ufficiale la Sig.ra Thinley Chukky, Rappresentante del Dalai Lama in Europa, in un momento di dialogo e scambio che testimonia l’apertura della città di Rimini alle grandi istanze di pace, cultura e dialogo interculturale che animano il pensiero del Dalai Lama.

L’incontro è stato l’occasione per la Sig.ra Thinley Chukky di consegnare personalmente al Sindaco il prezioso libro di auguri dedicato al Dalai Lama, all’interno del quale figura anche il suo messaggio. Il volume raccoglie 120 messaggi di importanti personalità italiane del mondo della politica, della cultura, dell’arte, della scienza e dell’economia, a testimonianza del profondo rispetto e dell’affetto che il mondo istituzionale e civile italiano nutre nei confronti della figura del Dalai Lama.

La delegazione che ha accompagnato la rappresentante era composta da: Sangjey Kep, segretario particolare del Tibet Bureau; Elio Marini, Presidente Associazione Orazio della Penna; Claudio Cardelli, Presidente Associazione Italia Tibet; e dalla Consigliera Regionale dell’Emilia-Romagna Alice Parma.

L’incontro si è concluso con un significativo scambio di doni. La rappresentante del Dalai Lama in Europa ha donato ai presenti la “Khatag”, sciarpa bianca di seta del cerimoniale civile e religioso, pubblico o privato del buddismo tibetano, che simboleggia la purezza, la benevolenza, il buon auspicio e la compassione.

Il Sindaco Sadegholvaad ha omaggiato la La Sig.ra Thinley Chukky e la delegazione tibetana con una medaglia commemorativa del Bimillenario dell’Arco d’Augusto, simbolo identitario della storia e della romanità di Rimini, accompagnata da un volume dedicato alla Romagna, quale segno di appartenenza e orgoglio per la propria terra.