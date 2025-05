Il ponte del 2 giugno occasione per scoprire il volto culturale della città

RIMINI – Il lungo weekend del ponte del 2 giugno è un’occasione speciale per scoprire i mille volti di Rimini che apre le porte dei suoi contenitori culturali con un invito alla scoperta dei suoi tesori unici.

Tra le iniziative spiccano le visite guidate alle Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia che ogni ultimo sabato del mese viene raccontata dai suoi bibliotecari in un percorso alla scoperta di una fra le più belle biblioteche del mondo.

Sempre sabato 31 maggio è la volta di Rimini e i suoi segreti, una visita guidata alla scoperta dei segreti nascosti di Rimini, a cura di Arte e Musei Italia, mentre Visit Rimini propone il tour Le Meraviglie di Rimini, un viaggio attraverso secoli di storia, dalla Roma antica al cinema e alla cultura contemporanea, con tappe al centro storico e ai luoghi simbolo della città.

Da non perdere la riapertura, in occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, dell’area archeologica musealizzata all’interno di Palazzo Massani, sede della Prefettura. L’evento, organizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, con il supporto della Prefettura di Rimini e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Rimini, segna la riapertura al pubblico dell’area dopo interventi di restauro e di riorganizzazione dell’allestimento, con nuove vetrine e un apparato didattico rinnovato. Durante le visite guidate, condotte da archeologi e restauratori, i partecipanti potranno esplorare la domus scoperta nel 1997 e scavata tra il 1998 e il 2000, osservando i materiali, la vita quotidiana e le strutture restaurate, tra cui pavimenti musivi, atrio, tablinum, corridoio e il peristilio con una grande vasca ornamentale.

Infine sabato 31 maggio il Museo della Città accoglie il progetto didattico Paolo e Francesca e la Romagna tra arte, storia e territorio, una presentazione e una mostra di lavori proposti dagli studenti del Liceo Scientifico e Artistico Statale “A. Serpieri” di Rimini e dal Centro Studi Olim Flaminia di Cesena.

Ecco tutti gli appuntamenti:

VISITE GUIDATE



sabato 31 maggio 2025

Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta.

Ore 11.00 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 704326 www.bibliotecagambalunga.it

sabato 31 maggio 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d’Augusto 152 – Rimini

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città.”Le meraviglie di Rimini” è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al ‘900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Ore 17 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

sabato 31 maggio 2025

Piazza Cavour (davanti alla Fontana della Pigna) – Rimini centro storico

Rimini e i suoi segreti

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Una visita guidata alla scoperta dei segreti nascosti di Rimini. Dietro la maschera del divertimento, questa città cela tesori inaspettati. Si esploreranno due chiese perdute e nascoste, tra le vie del centro, e si percorrerà un’inusuale strada in salita in una città che è tutta in pianura. Si scoprirà anche il busto di un martire del Risorgimento e verranno svelati i misteri del Tempio Malatestiano, con i suoi numerosi sarcofagi lungo la fiancata.

Tra questi, spiccano quello di un importante astrologo del Quattrocento e quello di Giorgio Gemisto Pletone, un filosofo neoplatonico di Costantinopoli. Per info e prenotazioni consultare il sito di riferimento.

Ore 16.30 https://arteemusei.com/visita-guidata/rimini-e-i-suoi-segreti

lunedì 2 giugno 2025

Palazzo Massani, via IV novembre, 40 – Rimini centro storico

Tessere di mosaico. La domus di Palazzo Massani

In occasione della Festa della Repubblica, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, grazie alla disponibilità della Prefettura di Rimini e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Rimini, organizza visite guidate all’area archeologica musealizzata all’interno di Palazzo Massani (sede della Prefettura). L’evento porta alla riapertura al pubblico dell’area archeologica, dopo l’esecuzione di un complesso intervento di restauro delle strutture archeologiche e di un progetto di sistemazione dell’allestimento, con nuove vetrine e un rinnovato apparato didattico. Le visite guidate prevedono la presentazione delle caratteristiche della domus, individuata nel 1997 e oggetto di scavo tra il 1998 e il 2000, con un focus sui materiali e sulla vita quotidiana condotta all’interno dell’abitazione, per poi osservare le strutture restaurate con i pregiati pavimenti musivi dei vari vani della domus: l’atrio, il tablinum, un corridoio e una parte del peristilium, caratterizzata da una grande vasca ornamentale. Sono condotte dai Funzionari Archeologi della Soprintendenza, dott.sse Annalisa Pozzi e Sara Morsiani, e dalla restauratrice della ditta Dimensione e Mosaico snc, dott.ssa Elisa Brighi. Le visite guidate sono rivolte a gruppi di max 10/15 persone. Non è necessaria la prenotazione, ma in caso di un notevole afflusso di visitatori il personale della Soprintendenza organizzerà più turni di visita con orario di chiusura fissato intorno alle 12.

Orario: dalle 9.30 alle 12.30 Ingresso libero senza prenotazione Info: 338 8229058

MOSTRE



fino al 29 giugno 2025

Museo della Città, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Ciao Rimini Ciao

Alessandro Malossi per Rimini

A dare un benvenuto speciale quest’anno, CIAO RIMINI CIAO, il progetto di comunicazione visuale per la città di Rimini ideata dal digital artist Alessandro Malossi: otto immagini diffuse in diversi luoghi simbolici di Rimini, dalle spiagge all’aeroporto, fino al cuore della città, ed esposte al piano terra del Museo della Città, fino alla fine di giugno.

Orario: fino al 29 giugno, dal martedì alla domenica 10-13 e 16-19, ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it

fino a domenica 8 giugno 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Sudari di cinema. Fellini – Pasolini – De Sica &… mostra di David Parenti

Una mostra di opere pittoriche e grafiche di David Parenti dedicate al mondo della Settima Arte attorno al ciclo su Federico Fellini e su Pier Paolo Pasolini, in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del poeta, scrittore e intellettuale, esponente della cultura italiana del Novecento. Al centro della ricerca di Parenti vi sono i Ritratti, a matita su carta, cartoncino o tavola, dei registi e degli attori protagonisti del cinema italiano del XX secolo, studiati e indagati con accurate ricerche storiche-documentarie e fotografiche e reinterpretati attraverso il tempo lungo e lo scavo in profondità del suo segno. La mostra è cofinanziata dal progetto Europeo REELUn viaggio cinematografico tra Italia e Croazia appartiene al programma dell’Unione Europea Interreg Italia- Croazia, a cui partecipa il comune di Rimini come Partner.

Orario: da martedì a domenica 11.00 -17.00

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it/parenti/

fino a domenica 8 giugno 2025

Fellini Museum, (Ala di Isotta di Castel Sismondo), piazza malatesta – Rimini centro storico

Un Secolo d’Azzurro – La storia della nazionale italiana di calcio

Curata da Mauro Grimaldi e promossa da Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti dell’Associazione S. Anna (rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati per lo Sport e il Collezionismo), la Mostra, organizzata dalla Blu&Blu Network e da Art Book Web, accompagna tifosi e appassionati in un viaggio emozionante attraverso oltre cento anni di storia della Nazionale italiana di calcio, intrecciando sport e cultura in un percorso coinvolgente per tutte le generazioni.

I visitatori potranno ammirare una straordinaria collezione di cimeli originali: dalle prime maglie azzurre indossate dai campioni del passato, agli scarpini e palloni che hanno fatto la storia del calcio, fino ai manifesti delle competizioni internazionali e agli articoli di giornale che hanno raccontato le imprese degli Azzurri. Non mancheranno trofei, gigantografie e documenti esclusivi, tra cui il primo regolamento del gioco del calcio redatto nel 1895. L’esposizione è suddivisa in diverse sezioni tematiche, dalle origini del calcio italiano fino ai giorni nostri. Si parte dagli albori del football, attraversando i trionfi mondiali del 1934, 1938, 1982 e 2006, passando per momenti iconici come la leggendaria semifinale di Italia-Germania 4-3 ai Mondiali del 1970, fino all’indimenticabile successo di Euro 2020.

Partner strategico della Mostra è il Rimini FC con un allestimento di maglie, memorabilia e foto storiche della Società che fanno da benvenuto a Rimini alla Nazionale Italiana di Calcio.

Orario: venerdì sabato domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it/

sabato 31 maggio 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Paolo e Francesca e la Romagna tra arte, storia e territorio

Inaugurazione del progetto didattico “Paolo e Francesca e la Romagna tra arte, storia e territorio”, proposto dal Liceo Scientifico e Artistico Statale “A. Serpieri” di Rimini e dal Centro Studi Olim Flaminia di Cesena e patrocinato dal Comune di Rimini. L’evento prevede una mostra di disegni, sculture, grafici, pannelli, testi storici e letterari, ricostruzioni e plastici e la presentazione di un volume-catalogo di carattere storico, letterario e artistico. L’iniziativa corona il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 dagli studenti di numerose classi del Liceo “A. Serpieri” coinvolgendo varie materie: letteratura, storia, storia dell’arte, grafica, pittura, scultura, architettura e ambiente, inglese. Alla mostra intervengono l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini Francesca Mattei, il Dirigente scolastico Francesca Tornatore, le Autorità, la Presidente FIDAPA BPW Cesena Malatesta Mirella Ravaglia, il critico d’arte Vittorio Spampinato e l’autore Andrea Antonioli. Il progetto deriva dal volume “Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità” (autore lo studioso Andrea Antonioli; Casa editrice Pazzini di Verucchio) dal quale è nata una produzione di cortometraggi cinematografici, teatrali, artistici e musicali realizzati dal Centro Studi Olim Flaminia, coinvolgendo uno staff di trenta persone, con la collaborazione di varie istituzioni culturali e sociali italiane ed estere e il patrocinio di 38 Comuni italiani, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, le tre Province romagnole di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, Unione dei Comuni della Val Marecchia, Società di Studi Storici per il Montefeltro, FIDAPA BPW Cesena Malatesta, U.N.U.C.I., WikiPace, WikiPoesia, Cattedra delle Donne, Cattedra della Pace. Info su www.olimflaminia.org/prossimi-eventi.html

Orario: Inaugurazione della mostra sabato 31 maggio alle ore 16. Info: 0541 793851

