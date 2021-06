13 impegni per il presente e per il futuro, che nascono da lontano

BAGNACAVALLO (RA) – Sono 13 i punti che delineano il “Manifesto della sostenibilità” di Natura Nuova. 13 impegni per il presente e per il futuro, che nascono però da lontano. Con la vocazione al territorio, con uno spirito autenticamente legato alle persone e alla terra. Dall’agricoltura sostenibile ai processi produttivi più efficienti e virtuosi, dal packaging alle energie alternative, per difendere l’ambiente e le persone con scelte concrete. Fare business non significa solo profitto, ma anche ambiente e welfare. La mission di Natura Nuova nasce proprio da qui: trasformare la migliore frutta fresca per creare valore sia per i produttori sia per i clienti, a partire dai prodotti a km 0 e a filiera regionale. «In linea con il New Rural Paradigm dell’OCSE, crediamo fortemente che sia necessaria una cornice alternativa per realizzare un cambiamento sostenibile, che superi il classico approccio “top down” e “one size fits all” e si concentri maggiormente su una dimensione di politiche territoriali», sottolineano dall’Azienda, che ha sede in Romagna, a Bagnacavallo (RA).

A tal fine, Natura Nuova lavora con un Consorzio di agricoltori emiliano-romagnoli per garantire qualità nei prodotti, uno sviluppo economico territoriale e la riduzione degli impatti, lavorando attraverso filiere corte e certificate.

Ecco i 13 punti del “Manifesto della sostenibilità” di Natura Nuova.

Rispetto. Diamo il giusto valore al prezioso lavoro degli agricoltori con politiche di retribuzione eque e rispettose.

Cura. Buone pratiche e metodologia a basso impatto: un nuovo approccio per un ecosistema virtuoso, non invasivo, in dialogo con il territorio e le persone.

Nutrizione. Promuoviamo uno stile di vita sano e un’alimentazione sostenibile, sempre impegnati a migliorare il profilo nutrizionale dei nostri prodotti.

Packaging. Sempre più riciclabili, anche certificati FSC, e materiali per il confezionamento tutti di provenienza nazionale.

Vegetale. Da sempre valorizziamo le proteine vegetali. Una scelta per l’uomo e per l’ambiente. Meno impatto ambientale, più benessere.

Sicurezza. Dalla selezione delle materie prime al confezionamento finale, eseguiamo controlli scrupolosi in ogni fase per i più elevati standard di qualità e sicurezza.

Riduzione dei rifiuti e riciclo. Tutti i nostri scarti di produzione vengono riutilizzati nel segno dell’economia circolare.

Energie rinnovabili. Sosteniamo un futuro rinnovabile con l’installazione di evoluti impianti per la produzione di energia pulita.

Consapevolezza. Aderiamo ai 17 obiettivi FAO Sustainable Development Goals (no fame, no povertà, cibo accessibile a tutti).

Innovazione. Tecnologie di ultima generazione, come l’estrazione a freddo, e la lenta cottura a vapore per ridurre al minimo l’utilizzo di risorse naturali e rispettare le proprietà della materia prima.

Responsabilità. No ogm, sì all’agricoltura biologica, selezione dei territori vocati e modelli di agricoltura che proteggono la fertilità del suolo.

Tradizione. Scegliamo di lavorare ogni prodotto della terra con cura e metodi a vocazione artigianale per esaltare gusto e proprietà.

Tutela. Difendiamo la sicurezza, la salute e le condizioni di lavoro dei nostri collaboratori in condizioni ordinarie e in quelle straordinarie.

Dal 1994 Natura Nuova (www.natura-nuova.com) produce polpe e frullati di frutta naturali, senza l’aggiunta di zuccheri o di conservanti, e ingredienti vegetali come il tofu, il tempeh e il seitan, partendo da soia biologica e rigorosamente italiana. Natura Nuova è oggi un’azienda con 3 stabilimenti produttivi alimentati da energia green autoprodotta (fotovoltaico e cogeneratore) e una distribuzione commerciale capillare in Italia e in oltre 20 Paesi nel mondo.