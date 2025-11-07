“Il lago dei cigni” con Jana Salenko il 7 novembre al Teatro Nuovo di Ferrara

FERRARA – European Classical Ballet è una compagnia di balletto internazionale, fondata nel 2008 da Andrej Sharaev nella Repubblica Ceca. Il gruppo è composto da artisti di balletto professionisti provenienti dall’Europa dell’Est, Italia e altri paesi. Un ruolo attivo nel lavoro della compagnia è svolto anche da Elizaveta Savina, insegnante e solista, diplomata alla prestigiosa Bolshoi Ballet Academy. La sua esperienza contribuisce a un alto livello artistico e tecnico della compagnia. Nel 2024, la compagnia ha debuttato in Italia, con tournée in città come Milano, Verona, Padova, Torino, presentando al pubblico capolavori del repertorio classico: Lago dei cigni, Lo schiaccianoci e La bella addormentata, con la musica di P. I. Ciajkovskij e la coreografia nelle tradizioni di Marius Petipa. Nella nuova stagione, Jana Salenko, una solista di fama mondiale, che è conosciuta per la sua tecnica impeccabile ed espressività eccezionale, si esibirà di nuovo con la compagnia. Prima di entrare nel Staatsballett Berlin, ha danzato nei teatri più prestigiosi del mondo, tra cui il Teatro Mariinsky, l’Opera di Vienna, il Royal Ballet di Londra, il Tokyo Ballet, l’Opera di Roma e altri. Le sue interpretazioni nei grandi balletti classici come Lago dei cigni, La bella addormentata e Giselle sono particolarmente apprezzate, rendendola una delle ballerine più amate della sua generazione.

Il Lago dei cigni è uno dei balletti più conosciuti e amati al mondo. La sua trama racconta la storia di un giovane principe, Sigfrido, che nel bosco incontra la principessa Odette, trasformata dal malvagio stregone Rothbart in un cigno bianco. Solo l’amore e la fedeltà possono spezzare l’incantesimo. Tuttavia, Rothbart inganna il principe inviando alla festa sua figlia Odilia, che ha assunto l’aspetto di Odette, e Sigfrido, sedotto dalla sua bellezza, rompe il giuramento. Realizzando il suo errore, Sigfrido corre da Odette, ma è troppo tardi. Nel finale, il loro amore puro e devoto rompe l’incantesimo, liberando Odette e le sue compagne dalla maledizione. La coppia trionfa sull’oscurità, e la purezza del loro amore porta la salvezza. Il balletto è pieno di dramma, tenerezza e trionfo della forza spirituale, inoltre la musica di Ciajkovskij e la coreografia classica lo rendono un simbolo eterno del balletto romantico.

Per info e biglietti:

Tel: 0532-1862055

Email: biglietteria@teatronuvoferrara.com

Orari: Martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, giovedì dalle 11 alle 13