Il filo perduto. Quando le donne non avevano voce il 4 novembre al Reggio Film Festival

Il nuovo docufilm di Alessandro Scillitani contiene le testimonianze raccolte in un decennio, tra molte altre, di Serena Dandini, Mariangela Gualtieri, Loredana Lipperini, Dacia Maraini, Michela Murgia e Lidia Ravera. È attivo un crowdfunding

REGGIO EMILIA – Martedì 4 novembre alle ore 21 prima nazionale al Cinema AlCorso di Reggio Emilia, come anteprima del Reggio Film Festival, del nuovo docufilm di Alessandro Scillitani: Il filo perduto. Quando le donne non avevano voce raccoglie le testimonianze, tra molte altre, di Serena Dandini, Mariangela Gualtieri, Loredana Lipperini, Dacia Maraini, Michela Murgia e Lidia Ravera.

Prima della proiezione è in programma la tavola rotonda Il filo delle donne, con la partecipazione di Serena Ballista, Alessandra Campani, Natalia Guerrieri, Monica Morini e Giulia Siviero.

A seguire, incontro con gli autori.

«Il documentario, costruito dalle interviste condotte nell’arco di dieci anni, si propone di fare luce sul contributo femminile alla storia della civiltà occidentale tramite la narrazione corale e polifonica di esperte e studiose che, in contrasto con il modello androcratico imposto dalla cultura ufficiale, hanno dedicato il loro lavoro alla riscrittura di una storia diversa» spiegano Flavia Caporuscio e Alessandro Scillitani, che hanno ideato il progetto «Oggetto di una strategia di cancellazione di lunghissima durata e di una politica di archiviazione scellerata, il materiale documentale a firma femminile è stato nei secoli sistematicamente giudicato non meritevole di conservazione».

«Obiettivo primario del docufilm è promuovere la consapevolezza di genere nelle giovani generazioni, portando sullo schermo l’altra metà della Storia sinora ignorata, quando non volutamente occultata» aggiungono «Per farlo abbiamo voluto utilizzare come fonte primaria proprio le voci delle donne, messe a tacere per secoli e che qui trovano uno spazio d’ascolto grazie alle voci di altre donne, loro discendenti, che si sono impegnate nel disseppellire “il passato muto delle loro madri”».

Fino al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è attivo un crowdfunding per aiutare la distribuzione di questo docufilm (https://www.produzionidalbasso.com/project/il-filo-perduto-quando-le-donne-non-avevano-voce/).

Il Cinema AlCorso si trova in via Giuseppe Garibaldi 14 a Reggio Emilia.

Ingressi: intero 8 €, ridotto 6.50 €.

Il Festival entra nel vivo dal 10 al 16 novembre, con numerosi appuntamenti quotidiani e decine di cortometraggi da tutto il mondo.

Info sul Reggio Film Festival e programma dettagliato: http://www.reggiofilmfestival.it/.