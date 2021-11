Il Balletto di Roma sulle note di Astor Piazzolla il 12 novembre a Cesena

CESENA – Torna al Teatro Bonci di Cesena il Balletto di Roma, che apre la sezione danza venerdì 12 novembre (ore 21.00) con Astor. Un secolo di Tango: la coreografia di Valerio Longo indaga una delle anime profonde della musica di Piazzolla, il tema del viaggio, con le composizioni originali di Luca Salvadori, Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneón e alla fisarmonica e la regia di Carlos Branca.

La Compagnia inizia un nuovo viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921), autore e interprete musicale tra i più importanti di questa forma d’arte nata a fine ‘800 nei sobborghi di Buenos Aires. Astor è un “concerto di danza” per immergersi nel “nuevo tango” e conoscere da vicino la storia del musicista.

Valerio Longo guida otto danzatori a compiere un viaggio fatto di respiri, abbracci e fusioni, al centro di azioni coreografiche intense e astratte, dentro il moto ondulatorio del bandoneón. A curare tutti gli elementi compositivi di quest’opera è la maestria di Carlos Branca, regista argentino di spicco sulla scena internazionale.

Che l’idea del viaggio, dell’esilio e del ritorno, sia una delle ispirazioni del musicista sembra confermarlo un dato postumo ed eclatante: l’intitolazione a lui, nel 2008, dell’aeroporto internazionale di Mar della Plata.

Nato dall’esigenza di comunicare tra culture, lingue e tradizioni diverse, il tango ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e qual è stato il percorso che ha indissolubilmente unito umanità distanti in un comune “non luogo”, oltrepassando oceani e confini.

Proprio il mare è il fil rouge che unisce o separa nuovi mondi e speranze: uno spazio immenso da attraversare dove si rischia di perdersi, vortice di riflussi che scandisce il ritmo di partenze e ritorni.

Astor rievoca i sentimenti degli odierni viaggiatori del mondo. Il ricorrente suono del mare prova a evocare le traversate piene di sogni e di speranze di tanti emigranti, come gli antenati di Piazzolla, partiti nell’Ottocento dall’Italia per cercare fortuna nel Nuovo Mondo, ma anche i suoi molti viaggi tra le Americhe e l’Europa.

La voce di Jorge Luis Borges ci ricorda la sua collaborazione con il più grande scrittore argentino e il loro legame complesso e innovativo con la tradizione del Tango

«La biografia di Astor Piazzolla è scandita da tappe musicali precise, come è giusto che sia per un musicista, momenti cruciali che si legano alle città e alle esperienze della sua vita. In un concerto di danza a lui dedicato perciò era quasi inevitabile ripercorrere quel cammino, già tracciato, per raccontarlo – scrive Luca Salvadori.

«Così è nata una vera e propria colonna sonora, fatta principalmente dalle sue musiche indimenticabili, ma anche da altre, che lo hanno accompagnato e a volte influenzato: una serie di tracce e di memorie che provano a divenire racconto, ad allargare lo sguardo sui luoghi e le epoche in cui Astor è cresciuto e maturato come uomo e come artista».

Astor

Un secolo di Tango

concerto di danza

con Mario Stefano Pietrodarchi bandoneón e fisarmonica

e i danzatori del Balletto di Roma

Paolo Barbonaglia, Cecilia Borghese, Roberta De Simone, Alessio Di Traglia,

Serena Marchese, Francesco Moro, Lorenzo Petri, Giulia Strambini

concept Luciano Carratoni

coreografia Valerio Longo

regia Carlos Branca

musica Astor Piazzolla

arrangiamenti e musiche originali Luca Salvadori

light designer Carlo Cerri

costumi Silvia Califano

produzione Balletto di Roma

con il contributo del Ministero della Cultura

il progetto è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo

con il patrocinio di Embajada de la República Argentina/ República Italiana

Informazioni

Teatro Bonci, Piazza Guidazzi – Cesena

Biglietteria da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; nei giorni di rappresentazione aperta anche dalle ore 17.00 alle 19.00, poi dalle ore 20.00 fino ad inizio spettacolo. Le domeniche di rappresentazione diurna aperta dalle ore 14.30.

info@teatrobonci.it | cesena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietti da 26 a 15 euro.

Dal 6 agosto, in base all’art. 3 DL n.105 23/07/2021, per accedere ai luoghi di spettacolo, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, è necessario avere il Green Pass. All’ingresso il personale di sala incaricato chiederà di mostrare il QR code digitale o cartaceo. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del Green Pass.

