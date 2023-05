Il 7 maggio millenaria fiera di maggio di Mercato Saraceno

MERCATO SARACENO (FC) – È già da qualche mese che il direttivo e i volontari della pro Loco di Mercato Saraceno stanno lavorando affinché questa edizione della millenaria FIERA DI MAGGIO sia bella, partecipa e piena di energia, così domenica 7 maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il centro storico del bel comune collinare adagiato sulle rive del Savio saprà stupire ancora una volta i partecipanti per la qualità delle proposte: Dal grande mercato ambulante, al mercatino dei produttori con i pregiati salumi e formaggi e prodotti da forno, lo stand dei pregiati e blasonati vini mercatesi, mercatino handmade in via Lungo Fiume, ma anche musica e mostre.

Una Fiera dalle tradizioni secolari infatti fin dal 1500 si svolge ogni anno nel primo weekend di maggio, che riflette le tradizioni contadine e gastronomiche che caratterizzano il borgo e riserva un posto speciale alla produzione agroalimentare locale composta da salumi e formaggi e numerosi altri prodotti tipici come il vino che negli ultimi anni ha contraddistinto il territorio mercatese per la sua grande qualità facendo sì che Mercato saraceno sia diventata CITTÀ DEL VINO. Piazza Mazzini, la piazza principale del paese, è il fulcro dell’evento e viene dedicata alla vendita di prodotti agroalimentari naturali e biologici. Ma anche gli altri spazi del centro storico saranno adibiti al mercato e mercatino handmade.

Ma non c’è Fiera senza animazione e molte sono le novità di questa edizione come sempre tanto spazio per i bimbi che per tutta la giornata si potranno divertire con l’animazione di Anita, il truccabimbi, i coloratissimi palloncini, musica e giochi, la bellissima e strabiliante mostra interattiva “OPTICALMENTE” allestita nello spazio polivalente dietro il Municipio, a cura di Finalmente scienza, sulle illusioni ottiche che saprà far giocare insieme e entusiasmare tutta la famiglia e la musica itinerante con la Power Marching Band che dalle ore 10.00 fino alle 17.00 porterà la propria musica allegra e della tradizione romagnola in ogni angolo del centro storico facendo cantare e ballare il pubblico presente

In Piazzetta del Savio sarà allestito lo stand gastronomico a cura della Pro Loco, con i rinomati cappelletti rigorosamente fatti a mano dalle “Azdore”, e dall’organizzazione fanno sapere di averne preparati già ben 200kg! Inoltre, durante la giornata sarà possibile anche degustare il proverbiale pesce fritto da passeggio della pescheria da Charlie e comprare le prelibatezze nei forni Balzani e Bertozzi e farsi raccontare e degustare il vino Famoso di Mercato Saraceno.

Durante la Fiera sarà possibile visitare anche la Chiesa di Santa Maria Nuova dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ove è custodito un prezioso organo della prima metà del secolo XVIII, costruito da Gaetano Callido contornato da fastose rappresentazioni bibliche realizzate da allievi della scuola del Guercino. La Chiesa della Madonna della Vita dalle ore 14.00 alle ore 18.00 all’interno della quale sono custodite molte opere d’arte sacra e una tela raffigurante il Cristo crocifisso, opera del pittore e scultore mercatese Lorenzo Ferri.

La Fiera di Maggio dei salumi e dei formaggi di Mercato Saraceno è organizzata dalla Pro loco di Mercato Saraceno con il patrocinio del Comune.

