Il 26 settembre Emanuela Valentini alla Libreria Atlantide di Castel S. Pietro Terme con il suo ultimo libro

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – Venerdì 26 settembre ore 20.30

Libreria Atlantide, Via Mazzini 93 – Castel S. Pietro Terme (BO).

Presentazione del libro di Emanuela Valentini, Morte di un dio, Piemme.

In dialogo con Sabrina Grementieri

Dall'autrice de Le segnatrici, libro ambientato sul nostro Appennino e dedicato alle figure delle guaritrici, Emanuela Valentini sorprende i lettori con un intenso thriller psicologico, ambientato sulle montagne selvagge intorno a Rieti.

Dall’autrice de Le segnatrici, libro ambientato sul nostro Appennino e dedicato alle figure delle guaritrici, Emanuela Valentini sorprende i lettori con un intenso thriller psicologico, ambientato sulle montagne selvagge intorno a Rieti.

Un libro che contiene “l’incanto di fronte a certe manifestazioni naturali, ai paesaggi che non sono solo cornice, ma personaggi anch’essi. La meraviglia per la vita. Il linguaggio del mondo (nel romanzo tutto il mondo naturale si esprime come un flusso di coscienza, una saggezza antica e immutabile), ma anche il dolore nelle sue innumerevoli forme. Il dolore personale, il dolore universale. La ricerca di sè nel caos che è l’esistenza. L’inizio e la fine delle cose. Il tema della salute mentale, la redenzione.” Da una intervista all’autrice.

A dialogare con l’autrice, Sabrina Grementieri.

La scheda del libro – Miriam è cresciuta sulle montagne. Ha imparato le leggi della natura e degli uomini guidata da un padre amorevole, Libero, e da uno zio gentile, Primo. Ma non ha mai conosciuto altre persone. Sa del profumo buono di Libero, dopobarba e tabacco, e degli odori del bosco, che conosce uno per uno. Sa anche che alcune domande non vanno fatte: a volte i suoi due protettori litigano, diventano bruschi o violenti, e allora sa di dover rintanarsi nel silenzio. Un silenzio che è grande, lontano dalla città e dagli altri esseri umani. Eleonora, ricercatrice in antropologia, trasforma lo studio del caso di Chiara Ricci, una ragazza scomparsa, in una vera ossessione. Esplora le terre d’Appennino intorno a Rieti, cerca di individuare una pista. Ma brancola nel buio: Chiara è scomparsa da tre giorni nel Cicolano. Sono ettari di foreste e tonnellate di roccia. Forse nessuno la rivedrà viva. Lola è una giovane donna ricoverata in un ospedale psichiatrico dopo un Tso. Santo, lo psichiatra che la prende in cura, si impegna a costruire un legame sincero con lei, ma trova davanti un muro. Lola parla di ragazzine da salvare e divinità che muoiono sulla montagna. Nessuno la capisce. Le vicende delle tre donne, apparentemente separate, si intersecano e riportano all’eremo di Miriam, luogo impervio e misterioso. Perché sulla montagna si annida un tremendo e scandaloso segreto che le attende da anni. Morte di un Dio è un viaggio inquietante attraverso l’abisso della psicologia umana, una storia avvincente in cui ogni filo narrativo conduce a un clamoroso colpo di scena.

Emanuela Valentini, nomade digitale, è fondatrice insieme a Lorenzo Crescentini dell’Art Factory Storie Infinite. Si occupa di formazione attraverso laboratori di scrittura creativa, coaching letterario e editing. Curatrice di progetti editoriali per Mondadori Electa. Autrice de Le Segnatrici (Piemme 2020) presto al Cinema grazie a Colorado Film e Cine1 Italia e de Le lacrime delle sirene (Piemme 2022).

Sabrina Grementieri, laureata in Scienze Politiche a indirizzo internazionale, annovera fra le sue passioni i viaggi, la lettura e la scrittura. Scrive romanzi di narrativa femminile ambientati in Italia, in luoghi che conosce e che ama. Tra questi: Il calore della neve (Fabbri 2018), Esprimi un desiderio (Fabbri 2020), La notte della Concordia (Rizzoli 2022), Il sole di sera (Love edizioni 2024), Prima del buio (Love edizioni 2025).

Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide: tel./Whatsapp 0516951180; email: info@atlantidelibri.it.