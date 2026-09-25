Il 25 e 26 settembre il Gruppo dei 10 collabora nell’Art ’30 di Tresigallo

TRESIGNANA (FE) – Art ‘30

2° festival della cultura anni ‘30

Il Gruppo dei 10 collabora nella realizzazione del festival tresigallese Art ’30, alla sua seconda edizione. A Tresigallo Pietrangelo Buttafuoco e il Nico Gori Swing 10tet.

Arte e Artecrazia, l’Italia degli anni ’30 tra fronda, obbedienza e libertà

Venerdì 25 settembre alla Casa della Cultura di Tresigallo

Great Evening of Swing&Dance

Sabato 26 settembre al Teatro ‘900 di Tresigallo

Il Gruppo dei 10 protagonista in Art ’30 – 2° festival della cultura anni ‘30. Per il secondo anno di fila, l’associazione musicale collabora con il Comune di Tresignana nell’ambito della rassegna culturale dedicata a Tresigallo, paese di ri-fondazione fascista, nato per volere di Edmondo Rossoni (all’epoca Ministro dell’Agricoltura), e considerato un modello del razionalismo italiano. In particolare, gli appuntamenti organizzati con il contributo del Gruppo dei 10 si terranno venerdì 25 e sabato 26 settembre.

L’incontro di venerdì si terrà dalle 18:00 alle 19:30 presso la Casa della Cultura di Tresigallo e vedrà come protagonista il giornalista Pietrangelo Buttafuoco, intervistato dal caposervizio cronaca del Resto del Carlino, edizione di Ferrara, Cristiano Bendin. I due dialogheranno sul tema Arte e Artecrazia, l’Italia degli anni ’30 tra fronda, obbedienza e libertà. Buttafuoco è un noto giornalista, scrittore e intellettuale italiano, nato a Catania nel 1963. Attuale presidente della Biennale di Venezia, è apprezzato per la sua penna raffinata e il suo profilo di pensatore “conservatore” ma indipendente ed eclettico. Laureato in filosofia, ha mosso i primi passi nelle testate dell’area di destra (come Secolo d’Italia e L’Italia settimanale) per poi diventare una firma di riferimento su quotidiani e riviste nazionali. Scrive stabilmente per Il Foglio, La Repubblica e Il Sole 24 Ore. Ha pubblicato numerosi romanzi e saggi di successo, esplorando la cultura, la storia, la politica e le sue radici siciliane. Tra le sue opere più famose si annoverano Il lupo e la luna (2011) e Buttanissima Sicilia (2014). Ha ricoperto ruoli di rilievo nel panorama culturale italiano, tra cui la direzione del Teatro Stabile di Catania e del Teatro Stabile d’Abruzzo. Nel 2023 è stato nominato dal Consiglio dei Ministri Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Noto al grande pubblico anche per diverse conduzioni e partecipazioni televisive, è una figura di spicco e talvolta discussa per via della sua visione libera e non conformista delle ideologie politiche tradizionali.

Ma il vero contributo del Gruppo dei 10 al festival Art ’30 arriva sul lato musicale: sabato 26 settembre, dalle 21:00 alle 23:00, il Teatro ‘900 di Tresigallo ospiterà la Great Evening of Swing&Dance, concerto inserito in Tutte le Direzioni in Summertime…and more! 2026, che vedrà sul palco il Nico Gori Swing 10tet insieme ai ballerini del gruppo Happy Swingers. Il Nico Gori Swing 10tet, guidato dal clarinettista e sassofonista Nico Gori considerato tra i migliori al mondo secondo la prestigiosa rivista DownBeat – celebra dieci anni di attività.

Nato nel 2015 in occasione della prima edizione de Il Jazz Italiano per L’Aquila, evento solidale a sostegno della città ferita dal terremoto, il Nico Gori Swing 10tet si è affermato negli anni com formazione residente dello storico jazz club Exwide di Pisa, dove continua a incantare il pubblico con concerti mensili sempre attesissimi. Nel corso del decennio, il 10tet si è esibito nei principali festival italiani: Umbria Jazz, JazzMI, Moncalieri Jazz, Ancona Jazz, Crossroads, Ravenna Jazz, La Versiliana, Grey Cat, Barga Jazz, Firenze Jazz Festival, Pisa Jazz, Chiavari in Jazz e molti altri. Prodotto in collaborazione con Pisa Jazz, il progetto ha ospitato sul palco alcuni dei nomi più autorevoli del panorama musicale e artistico italiano: Renzo Arbore, Stefano Bollani, Drusilla Foer, Rossana Casale, Adriano Giannini, Fabrizio Bosso, solo per citarne alcuni.

Ad accompagnare il concerto, sottolineando l’effervescenza della musica swing, vi saranno due pluripremiati ballerini come Lisa Moro e Michael Bonomo, fondatori di una vera e propria comunità The Happy Swingers, oggi composta, oltre che dagli insegnanti, da più di 200 allievi.

Per info. e prenotazioni sul concerto: cell. 3383140921 oppure 3287041736 oppure 3382248030. Mail: amiciteatro900@gmail.com.