Il 22 febbraio al Cinema Modernissimo “Tommy Tom e l’Orsetto perduto” con la voce di Andrea Ascolese

BOLOGNA – “TOMMY TOM E L’ORSETTO PERDUTO”

con LA VOCE PROTAGONISTA DI

ANDREA ASCOLESE

domenica 22 febbraio ore 16 viene proiettato al Cinema Modernissimo di Bologna per la rassegna “Schermi e lavagne” organizzata dalla Cineteca

“Tommy Tom e l’Orsetto perduto” continua il suo tour nelle sale cinematografiche italiane. Dopo il debutto Tv di sabato 24 gennaio in prima serata su Rai Yoyo e l’ inserimento il film sul catalogo RaiPlay. Questa domenica 22 febbraio ore 16 viene proiettato al Cinema Modernissimo di Bologna per la rassegna “Schermi e lavagne” organizzata dalla Cineteca:

https://cinetecabologna.18tickets.it/film/33757

Disponibile su tutte le piattaforme digitali anche l’ album con la colonna sonora originale.

“Tommy Tom e l’Orsetto perduto” è un film d’animazione di origine olandese dedicato ai piccolissimi (dai 3 anni in su). È un’opera concepita per rispettare i bisogni dei bambini: saltare, muoversi, giocare e divertirsi. La passione per il cinema, infatti, si trasmette sin da piccoli, condividendo con genitori e nonni un’esperienza speciale.

Questo film è stato pensato proprio per accogliere i bambini nella loro prima esperienza cinematografica e televisiva. Insieme al protagonista, un simpatico gatto rosso, i piccoli spettatori possono fare ciò che più amano: parlare, cantare, applaudire e interagire. A questa età è difficile stare fermi a lungo, ma con Tommy Tom non è necessario: la partecipazione attiva è, anzi, parte integrante del divertimento. Per i genitori, rappresenta un’occasione preziosa per trascorrere tempo di qualità con i propri figli.

La versione italiana del film, diretto da Joost Van Den Bosch ed Erik Verkerk, vede la partecipazione dell’attore e cantautore Andrea Ascolese, che presta la voce sia come narratore della storia che come interprete delle canzoni originali.

Dopo il debutto al Marché du Film di Cannes 2024 e le selezioni al Mill Valley Film Festival in California e al Giffoni Film Festival, la pellicola è stata presentata in anteprima internazionale al Cinema Odeon di Bologna per la rassegna Future Film Kids. In seguito, il tour nelle sale ha toccato le principali città italiane, tra cui Torino, Milano, Brescia, Reggio Emilia, Prato e Perugia. E ora approda al Cinema Modernissimo inserito nella Rassegna Schermi e Lavagne della Cineteca di Bologna.

Sinossi

In “Tommy Tom e l’orsetto perduto”, il protagonista fa una scoperta sconcertante: Orso, il suo peluche preferito per la nanna, è scomparso. Fortunatamente, la sua amica Gattopolina è pronta ad aiutarlo. Insieme partono per un’avventura emozionante: un normale letto diventa un tappeto elastico e il filo del bucato si trasforma in una corda per acrobati. Esplorando prati e spiagge, incontreranno nuovi amici animali e scopriranno che, collaborando, ogni sfida può essere superata.

L’attore bolognese ha così commentato la sua partecipazione al progetto: “Mi sono sentito come un padre che prende per mano i bimbi per raccontare loro le avventure di questo simpatico gattone arancione. Trovo fondamentale il messaggio del film: il rispetto per i ritmi della natura, l’amore per gli animali e il valore dell’amicizia per raggiungere uno scopo comune. Considero questi progetti educativi necessari per il percorso culturale delle nuove generazioni. Per molti bambini, questo sarà il primo ricordo legato al cinema.”

Biografia

Attore, cantautore e autore, Andrea Ascolese esordisce a teatro nel 1998 in “Enzo re” di Roberto Roversi, al fianco di Lucio Dalla. Il debutto sul grande schermo arriva nel 2000 con “Tandem”, seguito da ruoli da co-protagonista in “Febbre da cavallo – La mandrakata” con Gigi Proietti e “Antonio Guerriero di Dio” con Arnoldo Foà e in “ Tutto Liscio “ con Ivano Marescotti.

Negli anni ha spaziato tra cinema internazionale (“Raffaello – Il Principe delle Arti”, “Race for Glory: Audi vs. Lancia”) e fiction Rai di successo come “L’ispettore Coliandro 8”. Nel 2025 è nel cast della serie Rai “La

Ricetta della Felicità” con Cristiana Capotondi, in particolare nella sesta puntata che ha conquistato il prime time con quasi 3 milioni di spettatori.

Tommy Tom e l’ orsetto Perduto nella Programmazione della Cineteca: https://cinetecadibologna.it/programmazione/proiezione/tommy-tom-e-lorso-perduto/?repeat=20074