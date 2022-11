I Sapori del Borgo il 13 novembre a Ponte dell’Olio

PONTE DELL’OLIO (PC) – Domenica 13 novembre 2022 si terrà a Ponte dell’Olio la XXIII edizione della Rassegna enogastronomica di prodotti tipici I sapori del Borgo, che proporrà, per tutta la giornata, buon cibo, prodotti di qualità e tanti eventi tutti da vivere per passare una domenica autunnale all’insegna del divertimento e del gusto.

La fiera che si snoderà tra Via Vittorio Veneto e piazza Primo maggio accoglierà stand provenienti da tutta Italia e prevede, proprio nella piazza, un’importante area degustazione – la Via del Gusto.

Si parte alle ore 9 con l’apertura della manifestazione e lungo via Vittorio Veneto, gli stand dei prodotti alimentari insieme ai negozi del paese che resteranno aperti eccezionalmente per tutta la giornata.

Alle 9.30 in piazza I maggio aprirà l’area degustazione Via del Gusto a cui si potrà accedere acquistando una tessera e ritirando il proprio calice. Le tessere silver e gold daranno diritto a diversi assaggi di vini e cibo. Ampio spazio sarà dato alle cantine di Valore ValNure (Uccellaia, Barattieri, Baraccone, Corte Guarinona, Cascinotta di Rizzolo, Marengoni, Il Ghizzo), main partner dell’iniziativa, che proporranno una degustazione di vini di pregio acquistando la tessera deluxe.

Sarà presente anche un’ampia area ristoro attiva dalle 11.30, gestita dai ristoranti locali del borgo (Bar del Borgo in collaborazione con La Pastata, Bar del sole 2.0, Trattoria della Posta, Osteria Bar Gambero, Bar Palo in collaborazione con La Vaca Loca, Birreria La taverna del borgo), con menù studiati appositamente per la manifestazione.

A fianco della mostra mercato si alterneranno diversi eventi collaterali. Alle ore 11 avverrà l’inaugurazione ufficiale della 23esima edizione de “I Sapori del Borgo” con il concerto del Corpo Bandistico Pontolliese, diretto dal maestro Edo Mazzoni e l’esibizione delle majorette. A seguire in piazza I° Maggio si procederà con il taglio e la vendita del salame cotto gigante.

Il pomeriggio si aprirà, invece, alle ore 14.30 con la tradizionale Marchiatura della Pancette “Riserva del Borgo” (prima del ritiro in stagionatura), a cui seguirà l’esibizione del Corpo Bandistico Pontolliese con majorette.

Alle 15.30 sul sagrato della Chiesa di San Rocco ci sarà l’estrazione della lotteria della parrocchia e alle 16.00 inizierà la visita al borgo di Ponte dell’Olio che racconterà dell’antica Via dell’olio e del pane con partenza dall’info-point in Via Vittorio Veneto.

Alle 17.30 il programma si arricchirà del concerto del Coro Montenero “I cantori del borgo”, diretto dal maestro Mario Azzali che si svolgerà nella Chiesa di San Rocco e alle 18.30 la manifestazione terminerà con l’elezione dell’Espositore coi Baffi in Piazza I maggio.

La cooperativa Cooltour, co-organizzatrice dell’evento insieme alla cooperativa di comunità ValNure, sarà presente all’interno della manifestazione con un info-point in Via Vittorio Veneto che, durante la giornata si trasformerà anche in spazio creativo per bambini: alle 11.30 e alle 15 due laboratori creativi per i più piccoli. Il primo,“Capolavori di stagione”, dove i bambini creeranno quadri autunnali con collage di foglie e frutti di stagione e il secondo, “Cibo d’artista”, dove verranno realizzate piccole opere d’arte utilizzando materiali commestibili.

Sempre ai bambini saranno dedicati anche i laboratori dii cucina dell’Associazione Master Kids Italia, presente per tutta la giornata con un proprio stand in piazza primo maggio.

E non mancheranno le caldarroste preparate dall’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Piacenza, Gruppo di Ponte dell’Olio degli Alpini.

Sarà dunque una giornata di profumi, aromi e colori … un momento unico dove acquistare la qualità e il meglio dell’enogastronomia e dove passare una domenica fuori porta ricca di tradizioni e buon vivere.

Pagina Facebook per dettagli e comunicazioni: Pontolliesi per Ponte

https://www.facebook.com/pontolliesiperponte