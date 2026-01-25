I Concerti dell’Accademia 2026

IMOLA (BO) – A partire dal 27 gennaio 2026, riparte la rassegna dei Concerti dell’Accademia, giunta alla ventiduesima edizione, realizzata dalla Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri con il Maestro’ in collaborazione con il Comune di Imola. È una rassegna di concerti che oltre a diffondere la musica classica si pone come occasione di dialogo tra formazione, territorio e pubblico.

L’apertura sarà dedicata alla Giornata della Memoria, con un concerto ideato e scritto da Guido Barbieri dal titolo “Un incontro magico nel campo di concentramento di Gorlitz”: Barbieri sarà voce recitante, con l’esecuzione del “Quartetto per la fine dei tempi per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte” di Olivier Messiaen affidato al Trio De Feo (Davide De Feo al clarinetto, Alessandro De Feo al violoncello e Gabriele De Feo al pianoforte), e al violino di Pasquale Allegretti Gravina.

La rassegna si svolge a Palazzo Monsignani e si articola, come di consueto, in tre linee – Serie Master, Serie Young e Nuove Scritture – concepite come parti di un unico progetto culturale che mette in relazione tradizione, crescita e futuro.

La Serie Master, ospitata in orario serale nella Sala Mariele Ventre, è dedicata ai docenti dell’Accademia e agli allievi già grandi interpreti. I concerti offrono al pubblico l’occasione di incontrare musicisti di alto profilo in un contesto in cui l’eccellenza artistica si intreccia con il valore della testimonianza e della trasmissione del sapere. La Serie Young, ospitata di venerdì in orario pomeridiano nella Sala Cefla, mette al centro gli allievi più giovani offrendo visibilità e fiducia e creando occasioni reali di ascolto e confronto, in un contesto di qualità e rigore. Con Nuove Scritture, infine, la stagione si apre esplicitamente al linguaggio della contemporaneità. Le musiche nuove scritte dagli studenti dell’Accademia di Composizione dialogano con un caposaldo del Novecento, il Quintetto di Alfred Schnittke, in un confronto tra tradizione e futuro.

Al fine di favorire la partecipazione e rendere l’ascolto accessibile, tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

«I Concerti dell’Accademia sono nati nel 2005 con l’intento di creare una forte connessione con il territorio e rappresentano, ancora oggi, un modo di incontrare il pubblico e di portare l’attività di formazione fuori dalle mura delle aule. L’Accademia ha l’onore di essere crocevia di illustri personalità del mondo della musica classica e di giovani di grandissimo talento provenienti da tutto il mondo: ogni concerto diventa così un gesto di apertura e un’occasione di condivisione del percorso di crescita dell’Accademia e del valore sociale e culturale, anche internazionale, che essa restituisce al territorio. In un tempo segnato dalla velocità e dall’iperconnessione, incontrare la musica classica nei nostri appuntamenti significa anche fare esperienza di ascolto, calma, presenza e autenticità: un vero spazio di ritorno all’umano». Dichiara la Sovrintendente Angela Maria Gidaro

I concerti si svolgeranno a Imola presso Palazzo Monsignani, nella Sala Mariele Ventre per la Serie Master (ore 20:45) e nella Sala Cefla per la Serie Young e Nuove Scritture (ore 10:30).

I protagonisti

La Serie Master, in seguito all’apertura con Guido Barbieri per la Giornata della Memoria, negli appuntamenti successivi vedrà sul palco per le Raising Stars il duo formato da Silvia Borghese al violino e Sofia Donato al pianoforte che hanno appena inciso il loro primo cd distribuito da Suonare News; la chitarra solista di Alessandro Giunta già vincitore di numerosissimi concorsi internazionali, e l’acclamato Trio David già ospite di stagioni concertistiche e trasmissioni radiofoniche, formato da Gloria Santarelli al violino, Chiara Mazzocchi alla viola e Tommaso Castellano al violoncello. Per i Maestri si esibiranno il Direttore dell’Accademia del Flauto Andrea Manco (primo flauto alla Scala di Milano) con il pianoforte di André Gallo di recente nominato Direttore dell’Accademia Pianistica; ed ancora il Direttore Luca Magariello al violoncello (primo violoncello dell’Orchestra della Rai di Torino) con Cecilia Novarino al pianoforte. Infine, per gli Alumni ci sarà ospite Yoko Kikuchi con un recital pianistico. Fra gli appuntamenti di maggiore rilevanza, giovedì 5 marzo è in programma il recital del pianista Nikola Meeuwsen, vincitore del Primo Premio al Concorso Regina Elisabetta del Belgio di Bruxelles; nell’occasione, gli verrà consegnato il Diploma Master di pianoforte.

La Serie Young ha come protagonisti gli allievi più talentuosi dell’Accademia dei diversi indirizzi musicali, che si esibiscono in formazione solistica e cameristica. Sei i concerti in calendario, dal 27 febbraio all’8 maggio.

Infine, il 22 maggio l’appuntamento con le Nuove Scritture vedrà gli allievi dell’Accademia di Composizione, guidati dal Maestro Giorgio Colombo Taccani, proporre le proprie creazioni sul tema del Quintetto del Novecento per pianoforte ed archi. Le musiche saranno interpretate dal Quartetto Sirmen (Sara Setzu e Valentina Morana, violini; Cora Bellati, viola; Giacomo Bertolini, cello) con il pianoforte di Andrei Makarov. Oltre alle Nuove Scritture l’ensemble eseguirà anche il Quintetto di Alfred Schinttke.

Le attività istituzionali dell’Accademia sono realizzate in collaborazione con il Comune di Imola e con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Intesa Sanpaolo, ConAmi, Sfera Farmacie, Cefla, Veronica e Dominique Marzotto, Mediaset, Italcer.

CONSULTA QUI IL CALENDARIO:

https://www.imolamusicacademies.org/i-concerti-dellaccademia-2026/