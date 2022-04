Tre giorni di conferenze online su teatro e nuove tecnologie immersive

FORLÌ – Teatro Testori propone dal 4 al 6 aprile online il ciclo di conferenze Hope! promosso da PlayOn!, il progetto europeo che vede Elsinor Centro di Produzione Teatrale partner italiano di un network di 9 teatri e 8 università europei impegnati nello studio delle nuove tecnologie immersive applicate al teatro.

Più di 20 esperti mondiali di teatro, tecnologia e scienza presenteranno performance teatrali, nuovi approcci di ricerca e workshop pratici. Gli incontri online esploreranno come le tecnologie digitali, e in particolar modo le tecnologie immersive, possono aprire nuovi spazi per il teatro e il suo pubblico. Si parlerà di realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mista e le varie opportunità che aprono al linguaggio teatrale. Il pubblico di HOPE! potrà prendere parte a numerosi formati interattivi registrandosi attraverso l’apposito form (https://playon.reactionlink.events) . La partecipazione è completamente gratuita.

Hope! e i nuovi formati interattivi: teatro su Twitter con Burgtheater di Vienna

Il 5 aprile alle 20.30 sarà possibile prendere parte alla performance ideata da Burgtheater di Vienna: Mother Hope and Her Children (Madre Speranza e i suoi figli) , interamente su Twitter e divisa in due atti, il primo al Berliner Ensemble nella capitale tedesca e il secondo al Teatro Ludowy a Cracovia. Il pubblico potrà partecipare attivamente attraverso il proprio canale twitter usando l’hashtag #HopeVorstellung.

PlayOn!

Dedicato al tema “Utopie concrete nell’era digitale”, PLAYON! una rete teatrale europea in cui teatri e università si sono uniti per capire, esplorare e applicare la tecnologia digitale immersiva per creare nuovi modelli di performance.

Hope! Conference: il programma

Lunedì 4 aprile

Moderato da Lucy Hammond e Johanna Malchow

10.00 Benvenuto e presentazione di Christiane Hütter / futurewithplay.de DE

10.40 Tavola rotonda 1 PlayOn! New Storytelling with immersive Technology aggiornamento e reports

Monoliths di Pilot Theatre Company UK | Drømmespillet di Teatret Vårt NO | 1984 di Teatr Ludowy PL | Berlin@Play di LBS / Platypus DE

11.25 tavola rotonda discussione / pausa

12.00 Tavola rotonda 2 Audio spaziale e musica immersiva

Intervengono: Unique Sonic Moments DE | Collaborative Locative Media FR | Digital Creativity Labs York UK

presentazione di Enrique Tomás ES

12.40 tavola rotonda discussione / fine della tavola rotonda 2

Teaser per tavola rotonda 3 di Rhizomatiks JP

18.00 Tavola rotonda 3 Tracciamento e Robotica

Benvenuto e presentazione di Juergen Hagler / Deep Space Ars Electronica AT

Intervengono Silk Dance Company AT | Folkwang University of Arts DE | Copernicus Centre Warsaw PL | Momon IT | Robots in Architecture UFG Linz AT

19.10 tavola rotonda discussione / fine della tavola rotonda 3

19.30 Cocktail nel wonder.bar / incontro con gli speakers

Martedì 5 aprile

Moderato da Pola Weiß

10.00 Benvenuto e presentazione Realtà mista nel teatro dal vivo di António Baía Reis PO | Franzsiska Ritter / Im/material Theatre Spaces DE

10:40 Tavola rotonda discussione / pausa

11.15 Tavola rotonda 4 Realtà mista e Metaverso

Intervengono Megaverse UK Out Of The Box DE | Creation Theatre Company UK | Staatstheater Augsburg DE Burgtheater Wien AT | Metamovie USA

12.30 tavola rotonda discussione / fine discussione

12.50 Cocktail nel wonder.bar / incontro con gli speakers

18.00 Tavola rotonda 5 Workshop pratici Microcontrollers di Julian Jungel DE | cgeomap di Collaborative Locative Media FR

19.00 3D sound recording di Lukas Rehm DE

Live feedbacking di Dominik Scherm/Reactionlink DE

20.00 Co-produzione di Twitter Theatre: Burgtheater Wien, Berliner Ensemble, Teatr Ludowy e PlayOn!

Twitter theatre: un’esperienza teatrale insolita e collettiva su Twitter: #HOPEVorstellung.

21.30 Cocktail nel wonder.bar / incontro con gli speakers

Mercoledì 6 aprile

Moderato da Ben Kirman

10.00 Benvenuto e presentazione di Utopie Concrete: Child of Now di Robert Walton e Claire G. Coleman AUS

10.30 Tavola rotonda 6 Digital Creativity Sparks presentazione di David Gochfeld USA

Una raccolta di micro-talk, video e demo, per coinvolgere gli utenti creativi della tecnologia, e iniziare a sognare utopie concrete per sviluppare il teatro immersivo in spazi espansi.

A seguire Q&A / pausa

11.50 Workshop pratici

Sistemi di tracciamento semplici di Claudius Lazzeroni / Folkwang University of Arts DE | Occhiali AR come estensione dei media di Sven Müller & Camillo Stark/msm.digital DE

12.50 Prospettive di PlayOn! nel 2022/2023 e incontro finale nel wonder.bar / incontro con gli speakers

Burgtheater Wien

Il Burgtheater (teatro di corte), conosciuto originariamente come K.K. Theater an der Burg, e successivamente, fino al 1920, come K.K. Hofburgtheater, è il teatro nazionale austriaco a Vienna e uno dei più importanti teatri di lingua tedesca del mondo.

Berliner Ensemble

Il Berliner Ensemble è uno dei teatri più rinomati e longevi della Germania. Prendendo il nome dalla compagnia di Bertolt Brecht, famosa in tutto il mondo, il Berliner Ensemble ha scritto la storia del teatro. Nel corso dei suoi 125 anni di storia, il teatro ha sempre affrontato temi di attualità sociale. Oltre alle opere di Bertolt Brecht, il repertorio presenta temi attuali e opere contemporanee di autori viventi che esaminano sul palcoscenico le questioni urgenti del nostro tempo.

Teatro Ludowy

Il Teatro Ludowy di Cracovia nasce nel 1955 come uno dei teatri più all’avanguardia e moderni della Polonia. Grazie agli eminenti artisti che lo guidano, è diventato rapidamente uno dei palcoscenici polacchi più importanti. Alla base del suo lavoro ci sono la ricerca di una nuova estetica e di un nuovo linguaggio teatrale, progetti che coinvolgono le diverse arti, reinterpretazione dei testi più famosi dei classici europei, e progetti partecipativi di formazione culturale che intervengono nella realtà politica e sociale.