Grande successo per la commedia dialettale “Al tre bigóte”

RICCIONE (RN) – Sala gremita e grande entusiasmo giovedì pomeriggio, 29 gennaio, al Centro di quartiere Fontanelle di viale Sicilia, dove è andata in scena la commedia dialettale “Al tre bigóte”, tra teatro popolare, dialetto e buonumore.

Lo spettacolo, scritto da Guido Lucchini e portato sul palco dalla compagnia dialettale “Quei dal Funtanele”, ha conquistato il pubblico con una formula semplice e coinvolgente, capace di unire tradizione, ironia e socialità. L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione Pari opportunità del Comune di Riccione, con l’obiettivo di offrire un momento culturale accessibile e inclusivo, pensato in particolare per il pubblico anziano.

A rendere il pomeriggio ancora più speciale è stata la partecipazione diretta sul palco dell’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli, che ha preso parte alla commedia insieme agli attori della compagnia.

“È stata un’esperienza bellissima – ha dichiarato l’assessora Zoffoli – che dimostra quanto il teatro popolare sappia creare comunità e avvicinare le persone, a partire da quelle più anziane. Ringrazio di cuore tutti i volontari che si sono prodigati per la buona riuscita della serata: il loro impegno è stato fondamentale per rendere possibili iniziative come questa”.

Soddisfazione anche da parte della presidente della Commissione Pari opportunità Eleonora Ruggeri, che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: “Gli anziani sono una risorsa preziosa che spesso la società tende a sottovalutare. Il nostro obiettivo era offrire un’occasione di intrattenimento accessibile a tutti, con particolare attenzione alle persone più fragili. Questa iniziativa è stata pensata come momento di condivisione, socializzazione e, soprattutto, di divertimento insieme. Occasioni come queste stimolano la mente e offrono tempo di qualità, rafforzando i legami tra le persone e valorizzando la comunità”.