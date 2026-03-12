Giovedì la sindaca e gli assessori incontrano i quartieri Tre Villaggi, Riccione 2 e Raibano/

RICCIONE (RN) – Proseguirà giovedì 12 marzo il ciclo di incontri “Riccione cambia – Costruiamola insieme” con la sindaca Daniela Angelini e la Giunta comunale.

Il nuovo appuntamento sarà dedicato ai quartieri Tre Villaggi, Riccione 2 e Raibano e si terrà alle ore 21 presso la Tensostruttura di viale Arezzo.

Gli incontri, finora sempre molto partecipati dalla cittadinanza e che si svolgeranno fino al 9 aprile nei diversi quartieri della città, rappresentano un’occasione concreta per condividere idee, raccogliere segnalazioni e discutere temi di interesse locale, favorendo un rapporto diretto tra cittadini e istituzioni.

Si tratta di un percorso di ascolto e confronto pensato per rafforzare il dialogo con i cittadini e valorizzare la partecipazione attiva alla vita della comunità.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Il calendario dei prossimi incontri pubblici:

Alba, Centro e Porto

Giovedì 19 marzo ore 21

Palazzo del Turismo, piazzale Ceccarini 11

Paese

Giovedì 9 aprile ore 21

Centro della Pesa, viale Lazio 10