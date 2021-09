Giovedì 2 settembre arrivano i mercatini, le auto d’epoca, le canzoni dei Maggiaioli e le bruschette…tutto rigorosamente DOC

Tutti i giovedì sera aperitivi itineranti ed escursioni “DOC” alla scoperta di Castrocaro Terme e Terra del Sole

CASTROCARO TERME-TERRA DEL SOLE (FC) – Giovedì 2 settembre inaugura l’arrivo dei mercatini serali, allestiti in Piazza Mazzini; il tema dei mercatini sarà HAND MADE, tutto rigorosamente “fatto a mano”, si potrà curiosare tra le proposte della creatività artistica e i manufatti frutto dell’ingegno, oggetti con una nuova vita, frutto del riuso e della fantasia.

CRAME Imola il Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca, ospite ai Giovedì DOC

Ospiti della società di promozione turistica Castrumcari e del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, arriveranno in serata le auto d’epoca a cura del club CRAME di Imola, Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca che verranno poi esposte in Piazza Buonincontro, di fronte al Grand Hotel Terme fino alle ore 23.00. Pezzi unici e autentici della nostra storia automobilistica saranno in mostra, accompagnati dagli amatori che vi potranno raccontare aneddoti e curiosità sui vari modelli e marchi.

Cinquanta anni di passione e successi. Così si può sintetizzare l’attività del C.R.A.M.E. (Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca) di Imola,nato nel 1966, con lo spirito di diffondere e tutelare la ricerca, il restauro e la conservazione di veicoli di interesse storico e, in affiancamento a questo, di far rivivere manifestazioni di prestigio che, nella loro versione originaria, hanno segnato la storia dello sport automobilistico regionale, nazionale e anche internazionale.



AperiCROSTINI sarà il tema della prossima serata

Per l’aperitivo del Giovedì DOC del 2 settembre ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, saranno una decina i bar e i locali aderenti all’iniziativa che proporranno il tema “CROSTINI”; dai più tradizionali a quelli più creativi. Saranno rivisitati i sapori della terra, il pomodoro con olio sale pepe, le verdure di stagione, i salumi ed i formaggi locali, tutti rigorosamente preparati con gli ottimi prodotti dalle Aziende del nostro territorio e abbinati a vino e birra delle cantine più prestigiose.

Sarà il turno dei “Maggiaioli della Romagna Toscana” che faranno il tour delle attività aderenti all’evento con le loro canzoni e musiche, popolari e fantasiose, piene di tanti ricordi che vien voglia di cantare.

Se non l’avete ancora fatto, prenotate le escursioni in ebike alla scoperta dei luoghi più interessanti e nascosti di Castrocaro Terme e Terra del Sole; grazie alla collaborazione con Bike To – Guida Cicloturistica ed eBike-eLlife sarà possibile immergersi in affascinanti paesaggi partecipando a meravigliose escursioni nelle limitrofe colline romagnole.

>ESCURSIONI IN E-BIKE: dalle ore 19 alle 21

Partenza davanti a Palazzo Pretorio di Terra del Sole:

Escursione notturna nelle colline limitrofe con bici propria o con la possibilità di nolo e-bike

Si accettano prenotazioni entro mercoledì 1 settembre presso l’Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Per informazioni e prenotazioni visite guidate ed escursioni a piedi e in e-bike:

Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole Tel. 0543 769631 / 350 5193970 www.castrocarotermeterradelsole.travel

Bar aderenti all’iniziativa:

Bar Capolinea, via Flavio Biondo 9/C – tel. 335 366266 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-capolinea/

Bar Calderone, via Benericetti 8 – tel. 0543 768328 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-calderone/

Bar Pasticceria Gelateria Gran Caffè 900, viale Marconi 9 – tel. 0543 769685 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-pasticceria-gelateria-gran-caffe-900/

Bar Gelateria Pondi, viale Marconi 74 – tel. 0543 767176 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-gelateria-pondi/

Bar Mora, via Diaz 2 – tel. 0543 767441 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-la-mora/

Bar Twelve Cafè, viale Marconi 19 – tel. 0543 767085 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-twelve-cafe/

Bar 2 Borghi, Piazza Garibaldi 9 – tel. 0543 766703 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-2-borghi/

Caffè Nazionale, Piazza Garibaldi 10 – tel. 0543 768197 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/caffe-nazionale/

Casa Matta, via Garibaldi 55 – tel. 0543 769269 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/casa-matta/

Il Cortile delle Zie, Piazza Mazzini 5 – tel. 0543 1714771 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/il-cortile-delle-zie/

Per prenotazioni e info sul menù consultare il sito www.castrocarotermeterradelsole.travel o la pagina Facebook www.facebook.com/ufficioiatcastrocaro

Programma

2 Settembre: AperiBruschetta

Dal 9 Settembre al 30 Settembre: AperiSorpresa

