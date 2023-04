“Insieme per il Pancreas” giovedì 13 aprile nella Sala Randi Comune di Forlì

Evento di informazione della neonata Associazione di volontariato forlivese PanCrea

FORLÌ – Agire concretamente per la salute della comunità locale, diffondendo una cultura della prevenzione e supportare pazienti, ex pazienti e familiari alle prese con percorsi di diagnosi e cura. Queste le principali finalità con cui è sorta PanCrea, Associazione forlivese di volontariato impegnata sul fronte delle patologie epato-bilio-pancreatiche e del tratto gastro-intestinale, che entra a far parte del panorama del Terzo settore cittadino.

L’Associazione, sorta ad inizio anno ed iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, si presenta alla città giovedì 13 aprile alle ore 18 con un incontro pubblico che si terrà presso la Sala Randi del Comune di Forlì e che gode del patrocinio del Comune di Forlì e del sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Con l’iniziativa, a cui prenderanno parte anche il Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e l’Assessore al Welfare del Comune di Forlì, Barbara Rossi, PanCrea intende promuovere un primo momento di informazione e di approfondimento sulla salute del pancreas, favorire la conoscenza dei fattori di rischio relativi alle principali patologie a carico di quest’organo e sensibilizzare la popolazione nei confronti dello screening per i soggetti a rischio.

A portare il proprio contributo anche per la diffusione delle buone pratiche saranno alcuni dei componenti del Comitato Medico-scientifico di PanCrea, organismo che opera a supporto dell’azione associativa in relazione agli aspetti di ordine medico, clinico, alla ricerca e alla qualità dei servizi sanitari offerti. A questo proposito, l’Ospedale Morgagni-Pierantoni rappresenta, infatti, un Centro di alta specializzazione per il trattamento delle patologie pancreatiche.

Primi fra tutti ad intervenire, giovedì 13 saranno il professor Giorgio Ercolani e il dottor Carlo Fabbri, direttori rispettivamente del Dipartimento di Chirurgia Generale e dell’Unità Operativa di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì che introdurranno l’argomento. Accanto a loro, i dottori Chiara Coluccio, Carlo Alberto Pacilio e Monica Sbrancia tutti in forza presso il presidio ospedaliero di Forlì e che tratteranno, tra gli altri, gli aspetti epidemiologici delle malattie del pancreas e la presa in carico dei pazienti; i fattori di rischio nella popolazione e il ruolo dello screening nel tumore del pancreas, fondamentale per effettuare una diagnosi che sia la più precoce possibile; la pre-abilitazione e la chirurgia del pancreas.

L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza (fino ad esaurimento posti) e, per favorire una maggiore conoscenza dei temi, il pubblico presente avrà la possibilità di rivolgere domande agli specialisti e di chiedere approfondimenti riguardo i comportamenti corretti da seguire, nell’ottica di contrastare false convinzioni e disinformazione.

L’Associazione PanCrea, guidata da Katia Guernaccini, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione, si impegnerà ad organizzare iniziative per contribuire a migliorare la qualità della vita di pazienti (e familiari) affetti da patologie pancreatiche, oltre a sostenere progetti di ricerca medico-scientifica. Prime fra tutte, attività informative rivolte ai giovani del territorio e momenti di approfondimento per la popolazione, in particolare in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sul Tumore del pancreas (16 novembre 2023). La sua azione si svolgerà anche in collaborazione anche con AISP Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas, Associazione di riferimento che coinvolge le varie professionalità interessate alla ricerca scientifica e alla cura delle malattie del pancreas.