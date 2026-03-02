Giornata Internazionale della Donna 2026: il programma delle iniziative in città

PARMA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026 in programma l’8 marzo, il Comune di Parma promuove una serie di iniziative dedicate alla celebrazione del ruolo della donna nella società, promosse in collaborazione con diverse associazioni culturali e sociali. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.

La presentazione del calendario degli eventi è avvenuta questa mattina, in una conferenza stampa in Municipio, con Caterina Bonetti, Assessora a Diritti e pari opportunità, che ha dichiarato: “Anche quest’anno si conferma l’impegno del Comune in occasione della Giornata internazionale della donna. Un momento per mettere in risalto il lavoro portato avanti tutto l’anno dalle realtà del territorio impegnate nella promozione delle politiche di genere e di una cultura attenta alla valorizzazione del ruolo della donna in tutti gli aspetti del vivere sociale. Abbiamo ancora molto bisogno di femminismi, nonostante questo spesso venga negato, abbiamo bisogno di parità a partire dal lavoro, che tanto condiziona anche il piano delle relazioni e della cultura. L’impegno per una società più equa e paritaria deve essere quotidiano e non legato a una singola giornata, per questo, come negli anni passati, abbiamo deciso di realizzare un percorso condiviso che non si limiti all’8 marzo, ma possa abbracciare più giornate e più tematiche. Il mio grazie va alle realtà che hanno deciso di mettersi a disposizione per questo calendario e che giorno dopo giorno camminano al nostro fianco per una città più equa e paritaria”.

Programma

Sabato 7 marzo

Ore 16.00

Inaugurazione spazi di Largo 8 marzo, n°9/A

Biblioteca vivente

Clementine e Alessandro: storie di vita e testimonianze di diritti negati

Promossa da Montanara Laboratorio Democratico a.p.s. per il Patto Costruire Comunità

Ore 17.00

Casa delle Donne via Melloni 1/a.

Presentazione del libro “L’autodifesa delle donne” di Laura Schettini e Ilaria Feci.

Promossa da Centro studi movimenti in collaborazione con Casa delle Donne Parma.

Domenica 8 marzo

Ore 15.45

Ritrovo presso il murales all’Avis Vigatto Spettacolo.

Amore non è mai violenza

Esibizione del coro IC Verdi Corcagnano e spettacolo teatrale

C’era una Donna… c/o Teatro Magliani di Corcagnano

Promosso da Demos

Martedì 10 marzo

Ore 18.00

Novotel Parma Centro, via Trento 9

“Cultura e Comunità: la cultura come motore di cambiamento e sviluppo”

Incontro-conversazione con Carla Dini, Segretaria Generale Fondazione MonteParma

Promosso da Zonta International Club Parma

Mercoledì 11 marzo

Ore 17.00

Sede associazione W4W via Pozzuolo del Friuli 13

Incontro a tema “Storia di Ipazia”

Promosso da W4W Women For Women

Giovedì 12 Marzo

Ore 14.00

Sala Congressi Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma AUSL Parma

Convegno “La Medicina delle Differenze” Presidio alla violenza nelle Aziende Sanitarie

Promosso da AUSL Parma

Ore 17.00

Sala Riunioni CISL in via Lanfranco, 21/A

Cinque monologhi tra ironia e poesia – Un viaggio nel “pronto soccorso dell’anima” femminile (e non solo).

Un omaggio graffiante e surreale all’universo femminile attraverso la penna di Stefano Benni.

Letture sceniche di Gianfranco Tosi, allievo di Stefano Benni, e musiche dal vivo con Maurizio Casaluce.

Promosso da CISL Parma Piacenza, Coordinamento Donne E politiche di Genere CISL PR-PC.

Ingresso gratuito.

Per info e.oppici@cisl.it

Sabato 14 Marzo

Ore 10.00

Sala Civica Otto Marzo c/o Largo Otto Marzo

Salute mentale: una nuova frontiera di discriminazione femminile fra adolescenti

Promosso da Tuttimondi ASD–APS

Sabato 21 Marzo

Ore 16.30

Auditorium di APE Parma Museo in via Farini 32/A

Premio “Una Mimosa per l’Ambiente” – 35ª edizione

Cerimonia di consegna a Maria Paola Chiesi e Rosanna Figna

Con la presenza straordinaria di Iulia “Butterfly” Hill

Promosso da ADA–Associazione Donne Ambientaliste

Sabato 21 Marzo

Ore 18.00

Casa delle Donne via Melloni 1/a

Presentazione del libro “Poveri ricchi” di Francesca Avanzini

Donne che raccontano storie. Di cosa parliamo quando parliamo d’amore.

Presentazione corso di scrittura autobiografica

Promosso da W4W Women For Women in collaborazione con Casa delle Donne Parma

Dall’8 marzo al 31 marzo

Videoconferenza “Donne di Parma tra 600 e 700”

Online sul canale YouTube www.festainternazionaledellastoriaparma.it

Promosso da Associazione “Festa Internazionale della Storia Parma”.