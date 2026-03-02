Olimpiadi della Matematica a squadre a Parma: il 6 marzo la Coppa Nash

Appuntamento organizzato dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma

PARMA – Anche quest’anno il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma organizza la Coppa Nash, gara di squadra di matematica, in programma a Parma venerdì 6 marzo.

All’organizzazione collaborano docenti, assegniste/i, dottorande/i, studentesse e studenti del Dipartimento. Il responsabile per l’Ateneo è Alberto Saracco.

La gara è realizzata con il sostegno del Piano Lauree Scientifiche, del Comune di Parma e da Parmalat.

Coppa Nash

La gara, in programma il 6 marzo dalle 14 alle 16 al PalaCampus (Campus Scienze e Tecnologie), è alla XXV edizione. In passato chiamata Coppa Hilbert e poi Coppa Galois, è la competizione matematica a squadre più antica d’Italia, e, tradizionalmente, una delle più grandi. Inserita in un circuito di gare a squadre nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica, la Coppa Nash è rivolta a studentesse e studenti di Istituti di secondo grado e qualifica le migliori squadre classificate alle semifinali e quindi alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica, in programma a Cesenatico a inizio maggio. La gara di Parma attira scuole non dal solo bacino locale o emiliano-romagnolo ma anche da Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto. Parteciperanno alla Coppa 32 squadre.

I nformazioni, foto, video delle edizioni precedenti sono disponibili sulla pagina Facebook della gara a squadre di Parma – Coppa Nash (https://www.facebook.com/CoppaGalois/) e sul canale YouTube del Dipartimento (https://www.youtube.com/watch?v=iJrDQAeE_Sw&list=PLsIU9zg83sZN16aBGqaF6r41IfcInYBFg)

Per informazioni sui problemi delle gare o allenarsi, il docente Alberto Saracco ha una playlist su YouTube dedicata al tema giochi matematici: https://www.youtube.com/watch?v=mJVPoI3JkR4&list=PLApKuB-HooHJ6x9rMMXE9ksIwR4coFhG3