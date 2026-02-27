Giorgio Pasotti dal 27 febbraio al 1° marzo in scena con ‘Otello’ al Teatro Duse di Bologna

BOLOGNA – AL TEATRO DUSE ‘OTELLO’ CON GIORGIO PASOTTI E GIACOMO GIORGIO

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 | ore 21, dom. ore 16

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Dal 27 febbraio al 1° marzo va in scena al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16) ‘Otello’ di William Shakespeare con Giorgio Pasotti alla regia e nel ruolo di Iago e Giacomo Giorgio in quello del Moro di Venezia.

Al centro della tragedia, Otello, incapace di gestire le emozioni, capitano coraggioso e leale, ma marito insicuro che uccide la moglie Desdemona e poi mette fine alla sua stessa vita, per gelosia e per possesso, “come i lui di oggi e come i lui di domani, se non si educano le nuove generazioni”. Da qui, infatti, l’urgenza dello spettacolo. Giorgio Pasotti si interroga sulla forza di un grande classico come il testo shakespeariano, capace di parlare alle giovani coscienze, di insegnare attraverso la morale, di mostrare senza mediazioni tecnologiche il dolore e lo sgomento per la vita non rispettata.

“Dopo cinque secoli quest’opera ci mette ancora di fronte a una realtà malata e incattivita – dice Pasotti – l’Otello è tragicamente attuale”. Attualità che Pasotti affida, non a caso, ad un giovane talento come quello di Giacomo Giorgio, amato dal grande pubblico per la sua interpretazione nella serie ‘Mare fuori’.

Lo spettacolo si avvale della drammaturgia di Dacia Maraini che muove attraverso il filo conduttore di una violenza che cresce senza motivo alcuno, dell’illusione del possesso.

Teatro Stabile d’Abruzzo, Marche Teatro,

Stefano Francioni Produzioni, Teatro Maria Caniglia

Giorgio Pasotti, Giacomo Giorgio

OTELLO

di William Shakespeare

drammaturgia Dacia Maraini

e con Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni, Salvatore Rancatore, Andrea Papale, Dalia Aly

regia Giorgio Pasotti

adattamento scenico Antonio Prisco

musiche Patrizio Maria D’Artista

BIGLIETTI Intero Ridotto Mini

Platea 33 euro 30 euro 28 euro

Prima galleria e palchi 29 euro 26 euro 24,50 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 25 euro 22,50 euro 21 euro

e seconda galleria

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER. Funding Partner: Pelliconi.