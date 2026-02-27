Presentata la 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia

PARMA – È stata presentata questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Parma, la 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e patrocinato dal Comune di Parma. La manifestazione si svolgerà al Circolo del Castellazzo dal 4 al 15 marzo.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’Assessore allo Sport Marco Bosi, la Presidente del Circolo Castellazzo Cristina Pavarani, il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna FITP Gilberto Fantini, il Direttore sportivo del Circolo Marco D’Acquisto, il Direttore del Torneo Federico Verzelli.

“Il Junior Next Gen è una straordinaria vetrina per il tennis giovanile – afferma l’Assessore allo Sport Marco Bosi – e Parma è orgogliosa di ospitare un appuntamento che ogni anno cresce per partecipazione e qualità. Questo torneo porta in città centinaia di giovani atleti, famiglie e tecnici, creando entusiasmo e movimento attorno allo sport. È la dimostrazione della forza dei nostri circoli e della capacità del territorio di organizzare eventi di alto livello, valorizzando il talento e promuovendo i valori dello sport.”

Il torneo vedrà impegnati oltre settecento giovani atleti delle categorie Under 10, 12 e 14, maschili e femminili, confermando il trend di crescita che negli anni ha portato la manifestazione a diventare una delle più partecipate del circuito.

Per garantire il regolare svolgimento degli incontri, il Circolo del Castellazzo sarà affiancato da altri circoli cittadini e della provincia che metteranno a disposizione alcuni campi nelle fasce orarie necessarie: Pro Parma, Tennis Club Parma, Sporting Club Parma, Tennis Club President, L’Olimpica e il CUS Parma, che ospiterà le sessioni di allenamento.

Il Junior Next Gen prevede quattro tappe per ogni macroarea e un Master finale. A Parma saranno assegnati i primi punti utili alla qualificazione, richiamando atleti provenienti dalla Macroarea Nord-Est (Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna), con la possibilità di partecipazione anche per giocatori di altre regioni trattandosi della tappa inaugurale.

Gli incontri si disputeranno su campi indoor in terra rossa, moquette o sintetico, mentre le fasi finali si terranno sui campi in moquette del Circolo del Castellazzo.