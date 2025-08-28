GIORGIO PANARIELLO: tre nuovi appuntamenti del suo nuovo tour teatrale “E SE DOMANI…”.

EMILIA ROMAGNA – E se domani cambiasse tutto?
E se domani non cambiasse nulla?
“E SE DOMANI…”
IL NUOVO SPETTACOLO DI
GIORGIO PANARIELLO
DA OTTOBRE NEI TEATRI DI TUTTA ITALIA
A GRANDE RICHIESTA
SI AGGIUNGONO TRE NUOVI APPUNTAMENTI
NUOVE DATE A CATANZARO E SASSUOLO
E UNA QUARTA DATA A MONTECATINI
Biglietti in prevendita dalle ore 16:00 del 5 agosto per la data di Sassuolo
e dalle ore 11:00 del 6 agosto per la data di Montecatini!
Da ottobre GIORGIO PANARIELLO torna a teatro con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.
L’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri, il via con l’appuntamento al Teatro Dell’Aquila di Fermo, per poi proseguire in tutta Italia.
Queste le date al momento confermate:
30 settembre – Teatro Dell’Aquila – FERMO
04 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO
05 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO
07 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO
11 ottobre – Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) – BRESCIA
15 ottobre – Pala Montepaschi – CHIANCIANO TERME (SI)
16 ottobre – Pala Montepaschi – CHIANCIANO TERME (SI)
19 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA
20 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA
21 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA
23 ottobre – Teatro Moderno – GROSSETO
25 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO
26 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO
28 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO
03 novembre – Teatro Politeama – CATANZARO NUOVA DATA
05 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI
06 novembre – Teatro Team – BARI
11 novembre – Teatro Carani – SASSUOLO (MO) NUOVA DATA
13 novembre – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)
15 novembre – Teatro LAC – LUGANO
18 novembre – Teatro di Varese – VARESE
19 novembre – Palaubroker – BASSANO DEL GRAPPA (VI)
22 novembre – Gran Teatro Geox – PADOVA
25 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)
26 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)
27 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)
29 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE
30 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE
02 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
03 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
04 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
6 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
7 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
8 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
11 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA
15 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA
16 dicembre – Teatro Rossetti – TRIESTE
19 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
20 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
21 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE
23 dicembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT) NUOVA DATA
I biglietti per la nuova data di Sassuolo saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di oggi, martedì 5 agosto, e quelli per la quarta data a Montecatini dalle ore 11:00 di domani, mercoledì 6 agosto, su Ticketone e punti vendita abituali. I biglietti per la nuova data di Catanzaro sono già in vendita.
Per info: www.friendsandpartners.it
Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.
Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.
Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.
RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.