GIORGIO PANARIELLO: tre nuovi appuntamenti del suo nuovo tour teatrale “E SE DOMANI…”.

EMILIA ROMAGNA – E se domani cambiasse tutto?

E se domani non cambiasse nulla?

“E SE DOMANI…”

IL NUOVO SPETTACOLO DI

GIORGIO PANARIELLO

DA OTTOBRE NEI TEATRI DI TUTTA ITALIA

A GRANDE RICHIESTA

SI AGGIUNGONO TRE NUOVI APPUNTAMENTI

NUOVE DATE A CATANZARO E SASSUOLO

E UNA QUARTA DATA A MONTECATINI

Biglietti in prevendita dalle ore 16:00 del 5 agosto per la data di Sassuolo

e dalle ore 11:00 del 6 agosto per la data di Montecatini!

Da ottobre GIORGIO PANARIELLO torna a teatro con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

L’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri, il via con l’appuntamento al Teatro Dell’Aquila di Fermo, per poi proseguire in tutta Italia.

Queste le date al momento confermate:

30 settembre – Teatro Dell’Aquila – FERMO

04 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO

05 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO

07 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO

11 ottobre – Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) – BRESCIA

15 ottobre – Pala Montepaschi – CHIANCIANO TERME (SI)

16 ottobre – Pala Montepaschi – CHIANCIANO TERME (SI)

19 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA

20 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA

21 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA

23 ottobre – Teatro Moderno – GROSSETO

25 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

26 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

28 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

03 novembre – Teatro Politeama – CATANZARO NUOVA DATA

05 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

06 novembre – Teatro Team – BARI

11 novembre – Teatro Carani – SASSUOLO (MO) NUOVA DATA

13 novembre – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)

15 novembre – Teatro LAC – LUGANO

18 novembre – Teatro di Varese – VARESE

19 novembre – Palaubroker – BASSANO DEL GRAPPA (VI)

22 novembre – Gran Teatro Geox – PADOVA

25 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

26 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

27 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

29 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

30 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

02 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

03 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

04 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

6 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

7 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

8 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

11 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA

15 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA

16 dicembre – Teatro Rossetti – TRIESTE

19 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

20 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

23 dicembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT) NUOVA DATA

I biglietti per la nuova data di Sassuolo saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di oggi, martedì 5 agosto, e quelli per la quarta data a Montecatini dalle ore 11:00 di domani, mercoledì 6 agosto, su Ticketone e punti vendita abituali. I biglietti per la nuova data di Catanzaro sono già in vendita.

Per info: www.friendsandpartners.it

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.