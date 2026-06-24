Ghe Pensi Mar a Marina Romea dal 24 al 28 giugno 2026

RAVENNA – Bagno Polka e Ghe Pensi MI,

con il patrocinio del Comune di Ravenna

presentano

LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL GHE PENSI MAR

DAL 24 GIUGNO AL 28 GIUGNO A MARINA ROMEA (RA)

INGRESSO GRATUITO

Tra i protagonisti:

STEFANIA ANDREOLI, DARIA BIGNARDI, LUCA BIZZARRI,

ALESSANDRO CATTELAN E LUCA RAVENNA,

GIORGIA FUMO, CARLO LUCARELLI,

SHAZAMI – FEDERICO RUSSO E FRANCESCO MANDELLI,

SAVANA FUNK, LE FESTE ANTONACCI

e tanti altri.

Il Ghe Pensi Mar torna per il quinto anno con la sua programmazione sorprendente, tra stand up comedy, libri, sport e musica, dal 24 al 28 giugno a Marina Romea. Il festival è come di consueto organizzato dal Polka, uno dei bagni più attivi e coinvolgenti della riviera romagnola, e dal Ghe Pensi MI, locale cult milanese, fonte di nuova comicità e di inediti format live. La direzione artistica è affidata a Giovanni Bagnari, Luca Restivo, Teo Russo, Marco Villa e lo staff del Polka.

Cinque giorni a ingresso gratuito durante i quali sul palco del Ghe Pensi Mar saliranno protagonisti assoluti e acclamati della cultura e dello spettacolo, per oltre venti appuntamenti fatti di talk, concerti, stand-up comedy, dj set, sport.

Tra i momenti imperdibili: gli spettacoli live di GIORGIA FUMO e LUCA BIZZARRI; la puntata live di Supernova, il podcast di ALESSANDRO CATTELAN che ospita LUCA RAVENNA; la psicologa STEFANIA ANDREOLI; la puntata dal vivo di Parlarne tra amici con DARIA BIGNARDI; l’incontro con CARLO LUCARELLI; il grande ritorno degli SHAZAMI (Francesco Mandelli e Federico Russo); i live di SAVANA FUNK e LE FESTE ANTONACCI e molti altri.

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

In un festival in cui si parlerà, si canterà e si ballerà tantissimo, la prima persona a salire sul palco sarà LUNA, violinista che darà il via al Ghe Pensi Mar con una ipnotica ouverture musicale.

Nel primo giorno, non poteva mancare un grande classico del Ghe Pensi Mar: la MERCOMEDY, versione in riva al mare di una vera istituzione del Ghe Pensi MI, ovvero la serata dedicata alla migliore stand-up comedy in circolazione. Sul palco: EDOARDO CONFUORTO, ALESSANDRO CIACCI, CARMINE DEL GROSSO e STEPHANY AIELLO.

A chiudere il primo giorno di festival arriva GATTO NERO, una delle serate più travolgenti e calde del momento.

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

Il giovedì del Ghe Pensi Mar parte con DAVIDE SAVELLI, host del podcast Chiedilo alla storia (Chora Media e Intesa Sanpaolo): sul palco del festival racconterà personaggi e imprese a chilometro zero, pescando dalla storia romagnola.

Dalle pagine di storia alla cultura pop più contemporanea, con una puntata di Pop a pezzi, il live podcast che parla di musica e non solo, curato dal produttore e creator DUMAR, con la partecipazione di BRUNO BELISSIMO al basso e BONITO alla batteria. Ospite di questo episodio speciale è FABIO CELENZA, comico e creator, che racconterà come si sviluppa la sua creatività, come nascono i suoi pezzi comici e quali sono gli artisti che hanno segnato il suo percorso.

Sempre nella giornata di giovedì, arriva al Ghe Pensi Mar un’altra colonna della programmazione del Ghe Pensi MI: Fantastico, lo show che riporta agli antichi fasti il mito del varietà televisivo, condotto dai funambolici LORELLO e LUNANZIO, sul palco in compagnia dei MAGAZZENO, di MATTEO B. BIANCHI e di ALO CASINI.

Se è vero che i comici sono i migliori osservatori della realtà che ci circonda, GIORGIA FUMO possiede senz’altro uno degli sguardi più acuti, lucidi e laterali in circolazione. Inseguita fin dalla prima edizione del festival, finalmente è il suo momento al Ghe Pensi Mar.

In chiusura, POLYAMORE: una serata tra italo disco, funk, boogie e classici da riscoprire, con un dj set che trasforma la spiaggia in una pista da ballo a cielo aperto e una selezione musicale pensata per spingere il pubblico sotto cassa fino a notte.

VENERDÌ 26 GIUGNO

Si parte con il GHE PENSI QUIZ, l’unico e inimitabile quiz di cultura pop del Ghe Pensi MI. Durante la stagione invernale, Jacopo Cirillo mette alla prova presunti esperti di musica, letteratura, cinema e tv per testare la loro preparazione. Al Ghe Pensi Mar porta una versione speciale, una sorta di esame di maturità per tutte le persone che vogliono accettare la sfida. La regola è una sola ed è sempre la stessa: la domanda non si può ripetere, mai.

Per chi non vuole cimentarsi con la cultura pop, ma vuole avere le idee un po’ più chiare su ciò che lo aspetta, un altro grande classico del festival: la lettura dei tarocchi di VALENTINA DIVITINI, in arte MALAPUELLA.

Da sette anni portano in giro la loro idea di festa e al Polka non faranno eccezione: LE FESTE ANTONACCI, una delle realtà più originali della nuova musica italiana. Un duo capace di trasformare groove irresistibili, elettronica e canzone d’autore in una festa continua, ironica e imprevedibile.

Scrittore, conduttore e tra i più importanti narratori del noir italian, da oltre trent’anni, CARLO LUCARELLI racconta i lati più oscuri dell’Italia. Arriva per la prima volta sul palco del Ghe Pensi Mar per un evento unico in collaborazione con OnePodcast, in cui guiderà il pubblico tra vicende, personaggi e misteri della Romagna (e non solo…).

Già ospite del Ghe Pensi Mar nel 2024 con Non hanno un amico, torna per la quinta edizione il talento assoluto di LUCA BIZZARRI. Quest’anno sarà al Polka con la versione riveduta, corretta e dolorosamente aggiornata di quello spettacolo: Non hanno un amico dubbio, sempre scritto con Ugo Ripamonti e figlio del podcast di Chora Media.

Dopo lo show di uno dei più acclamati autori satirici del nostro tempo, la serata del Ghe Pensi Mar si divide in due. Chi vuole ballare può avvicinarsi alle casse per un ultimo giro, chi invece cerca una situazione più intima e dark può abbandonarsi a una lettura collettiva di Stephen King a cura di JACOPO CIRILLO e GIULIO D’ANTONA, curatori del podcast Kinghiana.

SABATO 27 GIUGNO

Il sabato del Ghe Pensi Mar si apre con un laboratorio dedicato alle storie disegnate: ROBERTO GAGNOR e MICHELA CANTARELLA (sceneggiatori di fumetti Disney e non solo), insieme a SIMONA CAPOVILLA (disegnatrice Topolino e Disney) racconteranno il proprio lavoro ad aspiranti fumettisti di ogni età, all’interno di un vero e proprio workshop.

Dopo aver incantato l’anno scorso i pubblici di ogni età, non potevano mancare tra un bagno e l’altro le stampanti 3D di THEFABLAB (il laboratorio innovativo di Milano thefablab.it), che sforneranno formine per la spiaggia per bambine e bambini lungo tutta la giornata.

Il pomeriggio del sabato si apre con una colonna del festival, presente senza interruzioni fin dalla prima edizione. Da anni MASSIMO TEMPORELLI racconta la scienza con la curiosità di chi non ha mai smesso di farsi domande. Con Taccuino di fisica illustrata (Gribaudo editore, illustrato da Alice Azario) accompagna il pubblico in un viaggio tra le leggi che governano il mondo che ci circonda, trasformando concetti complessi in storie accessibili, sorprendenti e ricche di meraviglia.

Il concerto del sabato è un’istituzione del Polka e per il Ghe Pensi Mar torna una delle band più amate dai frequentatori del Bagno: i SAVANA FUNK, una delle band più travolgenti della scena italiana, con un mix esplosivo di funk, rock, blues ed elettronica.

Ma si parlerà anche di libri da leggere sotto l’ombrellone, con il terzetto che racconta all’Italia i libri più belli del momento. DARIA BIGNARDI, SILVIA RIGHINI e STEFANO SGAMBATI portano in riva al mare una puntata live del loro podcast Parlarne tra amici (One Podcast)

Mentre il sole tramonta, appuntamento attesissimo con l’incontro tra due affabulatori di prim’ordine. In una puntata del suo podcast Supernova (Chora Media), ALESSANDRO CATTELAN ospita LUCA RAVENNA, per una chiacchierata a tutto campo in cui senz’altro non mancheranno riferimenti a squadre di calcio milanesi con maglie nerazzurre.

Tra gli ospiti del sabato, una coppia che ha “battezzato” il primissimo Ghe Pensi Mar ed è tornata per diverse edizioni. Dopo aver fatto cantare il pubblico con gli Oasis, gli SHAZAMI, il power duo formato da FRANCESCO MANDELLI e FEDERICO RUSSO, è pronto a incendiare di nuovo il palco del festival con il loro mix tra anni ’90 e primi 2000, con un occhio di riguardo ai venticinque anni di Is this it, storico album di debutto dei The Strokes.

A chiudere il sabato si accendono le luci dello SGOMBRO CLUB del Ghe Pensi Mar: Elena, Nicolò e Yari (in arte Lei, Frigo e Corpianti) mescolano house, french touch e UKG esattamente come gli anziani mescolano le carte al bar per un djset che lega il clubbing milanese alla creatività romagnola.

DOMENICA 28 GIUGNO

La giornata di chiusura sarà all’insegna dello sport. Un appuntamento fisso come il TORNEO DI BASKET – 3 VS 3 targato Ghe Pensi Mar arrivato alla terza edizione. Il torneo è aperto alle ragazze e ai ragazzi nati dal 2007 in su, con squadre composte da 3 giocatori.

E un appuntamento nuovo: un’edizione speciale del Montebello Open, il torneo di tennis più esclusivo d’Italia. Nato nel salotto di casa di LUCA RAVENNA, arriva in spiaggia per una versione marittima altrettanto avvincente.

Ad accompagnare la domestica sportiva, il dj set shufflato al sapore di gelatine alla frutta di JACQUES GELEÉS.

Al termine della giornata di sport, la chiusura della quinta edizione del Ghe Pensi Mar è affidata a STEFANIA ANDREOLI. Psicologa, psicoterapeuta e autrice tra le più lette e seguite in Italia, ha saputo portare il benessere emotivo al centro del dibattito pubblico. Al Ghe Pensi Mar parlerà di relazioni, fragilità, desideri e crescita personale, con lo sguardo lucido e accessibile che ha conquistato migliaia di lettori.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO A INGRESSO GRATUITO.