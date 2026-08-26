Formazione gratuita per docenti, a settembre due corsi proposti dall’Istituto storico

Tutte le informazione per partecipare online e in presenza

CESENA – L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena propone nel mese di settembre due appuntamenti gratuiti di aggiornamento e formazione rivolti agli insegnanti.

Sorvegliare e punire. Il controllo fascista su corpi e sessualità

Il primo percorso, inserito nel progetto ‘Viaggi della Memoria’ e valido anche come corso di formazione autonomo, si svolgerà online. Due gli incontri in programma: mercoledì 23 settembre, alle ore 17:00, Costantino Di Sante, Università del Molise, interverrà sul tema ‘Sorvegliare, confinare, internare. Deportazione coloniale, confino politico e controllo fascista dei corpi’. Lunedì 28 settembre, alle ore 17:00, Annalisa Cegna, dell’Università di Macerata, affronterà il tema ‘Tolleranza e controllo delle ‘donne pubbliche’ nell’Italia fascista’. Per chi intende iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA, il termine è il 23 settembre e il codice del corso è 105435. Gli altri partecipanti potranno iscriversi inviando una e-mail o telefonando all’Istituto negli orari di apertura. Agli insegnanti che comunicheranno l’avvenuta iscrizione entro il 22 settembre verrà inviato il link per partecipare agli incontri.

Scatti di Storia ovvero la Storia in posa. Fare didattica con le fotografie

Il secondo appuntamento, che sarà introdotto dall’Assessora alla Scuola e ai Servizi educativi dell’infanzia Maria Elena Baredi e dal professore Alberto Gagliardo, è dedicato invece all’uso della fotografia come strumento per l’insegnamento della Storia e prosegue la consolidata attività dell’Istituto nell’esplorazione di linguaggi e strumenti diversi per la didattica. Il pomeriggio di formazione si terrà giovedì 24 settembre, dalle 14:45 alle 18:45, nella Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana. Il corso è gratuito e, per chi si iscrive attraverso SOFIA, la scadenza è fissata al 21 settembre. Il codice SOFIA è 105271. È possibile iscriversi anche inviando una e-mail o telefonando all’Istituto negli orari di apertura. Per favorire il confronto e l’interazione con relatrici e relatori, i posti sono limitati a un massimo di 40 partecipanti.

Un’offerta formativa pensata per la scuola

Le due iniziative confermano l’impegno dell’Istituto Storico di Forlì-Cesena nel sostenere la formazione permanente degli insegnanti e nel proporre strumenti e prospettive capaci di arricchire l’insegnamento della Storia. L’Istituto fa parte della rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale ‘Ferruccio Parri’ (ex Insmli), riconosciuto come agenzia di formazione accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Istituto Nazionale ‘Ferruccio Parri’, insieme alla rete degli istituti associati, è infatti riconosciuto come agenzia formativa ed è incluso nell’elenco degli enti accreditati.