Forlì, arriva Enzo Iacchetti e la libreria diventa palcoscenico: parte “Autori in libreria …di sera”

FORLÌ – La Mondadori Bookstore MEGA di Forlì, in Corso della Repubblica, inaugura una nuova rassegna che promette di animare il cuore culturale della città. Autori in libreria …di sera è il titolo di un ciclo di incontri che, a partire dal 21 ottobre, porterà tra gli scaffali voci note e nuove della narrativa e della fotografia, in un dialogo diretto con il pubblico. Un’iniziativa che conferma la libreria come luogo vivo, dove la cultura non si espone soltanto ma si incontra, si ascolta, si condivide.

I primi due appuntamenti si svolgeranno in orario serale, con apertura straordinaria della libreria: un’occasione in più per vivere il centro città anche di sera, ritrovandosi attorno alle storie e alle parole.

Venerdì 21 ottobre alle ore 21 sarà ospite Enzo Iacchetti, volto storico della televisione italiana, che presenterà in anteprima il suo nuovo libro “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”, in uscita proprio in questi giorni. Un’autobiografia ironica e delicata, dove l’attore e conduttore si racconta attraverso frammenti di vita, riflessioni e piccole epifanie quotidiane. A dialogare con lui sarà Corrado Ravaioli, in un confronto che promette leggerezza e profondità, tra teatro, televisione e memoria.

Martedì 7 novembre, sempre alle ore 21, sarà la volta di Silvia Camporesi, fotografa e artista visiva di fama internazionale. Il suo libro “Una foto è una foto è una foto”, in uscita il 4 novembre, sarà presentato a pochi giorni dalla pubblicazione. Il testo è un viaggio nella fotografia contemporanea, tra esperienze personali, riferimenti storici e riflessioni sul ruolo dell’immagine in un mondo dove tutti, consapevolmente o meno, contribuiamo alla costruzione della cultura visuale. A condurre il dialogo sarà Cesare Pomarici.

In un presente dominato dalla velocità e dalla frammentazione, Autori in libreria …di sera si propone come gesto controcorrente, non solo un invito a ritrovare il tempo per la parola e il pensiero condiviso, ma anche un’occasione speciale per vivere la libreria in una veste nuova, serale, più intima e coinvolgente. Il fatto che i libri vengano presentati, a pochi giorni dall’uscita in libreria, aggiunge valore e prestigio all’iniziativa, trasformando ogni incontro in un momento unico, irripetibile.

La Mondadori Bookstore MEGA di Forlì si conferma così non solo come spazio commerciale, ma come luogo generativo di senso, capace di accogliere la novità, di creare relazione, di dare voce alla cultura mentre la città si raccoglie attorno alle sue storie.

Il programma:

Venerdì 21 ottobre ore 21 – Enzo Iacchetti presenta “25 minuti di felicità”, dialoga con Corrado Ravaioli

Martedì 7 novembre ore 21 – Silvia Camporesi presenta “Una foto è una foto è una foto”, dialoga con Cesare Pomarici

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e aggiornamenti, consultare i canali social della libreria.