Focus on Kids, dal 5 al 7 marzo Piacenza palcoscenico internazionale

PIACENZA – Si è svolta il 16 febbraio, in Municipio, la conferenza stampa di presentazione della tre giorni internazionale di Focus on Kids, in programma dal 5 al 7 marzo a Piacenza, con una dichiarazione dell’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, che ha voluto comunque trasmettere il proprio saluto pur non potendo intervenire nell’occasione.

AL VIA “FOCUS ON KIDS”

A Piacenza una piattaforma internazionale sulle arti performative per le nuove generazioni

Dal 5 al 7 marzo 2026 Piacenza ospita FOCUS ON KIDS, una piattaforma multidisciplinare dedicata alle arti performative per le nuove generazioni, nata dalla collaborazione tra Teatro Gioco Vita e l’Area Progetti Internazionali di ATER Fondazione. Per tre giorni, tra Teatro Filodrammatici, Teatro Gioia e Teatro Municipale, la città diventa luogo di incontro e confronto tra spettacoli, operatori e pratiche artistiche che interrogano il presente e il futuro del teatro ragazzi.

Concepito come un laboratorio aperto di visioni, pratiche e immaginari, FOCUS ON KIDS mette al centro il teatro per l’infanzia e l’adolescenza prodotto in Emilia‑Romagna, affiancando alle creazioni artistiche momenti di networking, dialogo e riflessione condivisa. Teatro, danza, circo e musica si intrecciano in un programma che esplora linguaggi contemporanei e modalità innovative di relazione tra scena e spettatore, con particolare attenzione al corpo, al suono e alle nuove drammaturgie.

Elemento centrale del progetto è la presenza di operatrici e operatori internazionali, provenienti da istituzioni culturali, festival e rassegne di numerosi Paesi – tra cui Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Germania, Spagna, Cipro, Turchia ed Egitto – invitati da ATER Fondazione a partecipare alle tre giornate di attività. FOCUS ON KIDS si configura così come un’occasione di scambio e di costruzione di reti, favorendo nuove possibilità di collaborazione a livello nazionale e internazionale.

Il progetto rientra nelle attività di promozione delle produzioni di spettacolo dal vivo dell’Emilia‑Romagna curate dall’Area Progetti Internazionali di ATER Fondazione, che ha supportato l’invito e l’accoglienza degli operatori stranieri e contribuito alla realizzazione degli spettacoli in programma.

GLI SPETTACOLI

Si inizia giovedì 5 marzo . Al Teatro Gioia alle ore 18 la danza di Nicola Galli che sarà in scena con POP, performance interattiva dedicata a bambini, bambine (5 – 10 anni) e famiglie. Al Teatro Filodrammatici alle ore 20.30 Teatro Gioco Vita presenterà la nuova produzione 2026 PIERINO E IL LUPO, dalla fiaba musicale di Sergej Prokof’ev, teatro musicale per un pubblico dai 3 anni.

Venerdì 6 marzo vedremo alle ore 11.30 al Teatro Gioia POCO PIÙ IN LÀ di Teatro Gioco Vita, creazione di teatro d’ombre, d’attore e danza dagli albi illustrati di Suzy Lee, che sarà proposta nella versione in lingua francese.

Al Teatro Filodrammatici alle ore 21 sarà protagonista CollettivO CineticO con <AGE>: spettacolo presentato per la prima volta nel 2012, torna in scena con un nuovo cast per comporre, ancora una volta, il ritratto di un piccolo campione di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni.

Sempre al Teatro Filodrammatici sabato 7 marzo alle ore 10 sarà la volta del circo con G.A.S. della Compagnia del Buco, per tutto il pubblico da 3 anni, che vede protagonisti i due clown Luca e Momi; infine alle ore 15.30 al Teatro Gioia l’ultimo titolo in programma: ALLE ARMI di Hombre Collettivo, tentativo di mettere a fuoco il tema politico ed economico del mercato internazionale delle armi contaminando tecniche e codici, dal teatro di figura e d’immagine, alla ricerca di un punto d’incontro tra teatro civile e teatro d’oggetti.

Le opere selezionate affrontano temi contemporanei attraverso linguaggi artistici diversi, con particolare attenzione al corpo e alla sua presenza sulla scena: talvolta come motore narrativo e performativo con (<AGE>, GAS, POP), talvolta come elemento visivo o scultoreo che plasma lo spazio e il significato (ALLE ARMI, PIERINO E IL LUPO, POCO PIÙ IN LÀ). Questa ricerca fisica e visiva è strettamente intrecciata con il suono e la musica, che spesso diventano elementi drammaturgici essenziali. In alcuni spettacoli la partitura sonora definisce ritmo e atmosfera (<AGE>, ALLE ARMI), mentre in altri la musica agisce come partner attivo in scena, come nella reinterpretazione di PIERINO E IL LUPO.

GLI INCONTRI

Venerdì 6 marzo nel Ridotto del Teatro Municipale alle ore 10 si parlerà di “Emilia-Romagna – L’ecosistema regionale per le nuove generazioni nelle arti performative”; alle ore 14.30 le compagnie non inserite nel programma degli spettacoli presenteranno il loro lavoro e i loro progetti; alle ore 17 si discuterà di “Spettacoli per le nuove generazioni: buone pratiche e sfide future”.

Infine, sabato 7 marzo alle ore 11.30 le compagnie in programma con gli spettacoli si presenteranno agli ospiti stranieri per parlare della loro poetica e dei progetti futuri.

A conclusione di “FOCUS on KIDS” alle ore 17 di sabato 7 marzo si potrà visitare lo Spazio Luzzati, luogo permanente ed interattivo dedicato al sodalizio artistico tra Teatro Gioco Vita ed Emanuele Luzzati nato grazie alla collaborazione della Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati / Gruppo Libertà.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 5 MARZO 2026

17:30 | Teatro Gioia Inaugurazione FOCUS ON KIDS

18:00 | Teatro Gioia Nicola Galli POP

20:30 | Teatro Filodrammatici Teatro Gioco Vita PIERINO E IL LUPO

VENERDÌ 6 MARZO 2026

10:00 | Ridotto del Teatro Municipale Emilia-Romagna – L’ecosistema regionale

per le nuove generazioni nelle arti performative

11:30 | Teatro Gioia Teatro Gioco Vita POCO PIÙ IN LÀ

14:30 – 16:30 | Ridotto del Teatro Municipale Incontri con le compagnie non in programma

17:00 – 19:00 | Ridotto del Teatro Municipale Spettacoli per le nuove generazioni: buone pratiche

e sfide future in Europa (panel con operatori stranieri provenienti da Belgio, Francia, Germania, Norvegia e Olanda)

21:00 | Teatro Filodrammatici CollettivO CineticO <AGE>

SABATO 7 MARZO 2026

10:00 | Teatro Filodrammatici Compagnia del Buco G.A.S.

11:30 – 13:30 | Foyer del Teatro Municipale Incontri con le compagnie in programma

15:30 | Teatro Gioia Hombre Collettivo ALLE ARMI

17:00 | Spazio Luzzati OMAGGIO A LELE LUZZATI – Visita

Teatro Gioco Vita

Teatro Gioco Vita nasce nel 1971, tra le prime realtà in Italia ad essere protagonista del movimento dell’animazione teatrale, grazie alla quale ha saputo dare un contributo originale alla nascita del teatro ragazzi. Incontra il teatro d’ombre alla fine degli anni Settanta e dal suo operare con coerenza e coscienza professionale, anche grazie al contributo di collaboratori esterni, matura un’esperienza unica nel suo genere che lo porta a riconoscimenti e prestigiose collaborazioni in ogni parte del mondo.

Riconosciuto da Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Emilia Romagna come Centro di produzione teatrale, sotto la direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj si compone di diverse realtà. La Compagnia d’ombre è impegnata oltre che nella produzione di spettacoli anche in attività di laboratorio con le scuole e i giovani e di formazione professionale. L’Officina delle Ombre è luogo delle produzioni e della ricerca. I teatri a Piacenza (Teatro Filodrammatici, Teatro Municipale e Teatro Gioia) sono una grande casa dove si sperimentano e si organizzano rassegne teatrali, ospitalità, scambi culturali, luoghi dove realizzare percorsi artistici e culturali per la ricerca della Compagnia e il lavoro sul territorio. I progetti creativi che vanno oltre il linguaggio delle ombre si inseriscono nell’idea di aprire a nuovi orizzonti produttivi nella scena per i ragazzi e i giovani come pure nella ricerca e nella danza. Teatro Gioco Vita affianca l’attività sul territorio di Piacenza e provincia (direzione artistica e organizzativa della Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza, organizzazione di rassegne teatrali e altri eventi culturali, ospitalità, laboratori, formazione) ad una dimensione sempre più internazionale che ha portato i suoi spettacoli di teatro d’ombre ad essere rappresentati, oltre che in Europa, negli Stati Uniti, in Brasile, Messico, Canada, Giappone, Cina, Israele, Taiwan, Turchia, Giordania, Senegal, Emirati Arabi Uniti.

ATER Fondazione

Ater è una Fondazione a partecipazione pubblica senza fini di lucro i cui soci sono la Regione Emilia-Romagna e 45 Comuni di dimensioni medie e piccole che hanno sede sul territorio regionale. Nata nel 1964 come Associazione Teatri Emilia-Romagna, è il frutto della scelta di diversi Comuni capoluogo di provincia e altri Comuni di sviluppare politiche culturali a favore dei propri cittadini in campo teatrale, musicale e della danza.

Nel 2020 Ater è divenuta Fondazione, attraverso un processo che ne ha ridisegnato le funzioni e gli obiettivi.

La Fondazione opera secondo una politica culturale di ampio respiro che si propone di accrescere la qualità e la multidisciplinarietà delle proposte; supportare gli operatori e favorire la creatività emergente; stabilire e mantenere un forte legame con i territori, operando in una logica di rete; assumere i luoghi teatrali come centri di produzione culturale radicati nelle comunità; promuovere il sistema regionale dello spettacolo all’estero.

La Fondazione svolge la funzione di Circuito regionale multidisciplinare – riconosciuto dal Ministero della Cultura – attraverso il quale programma diverse centinaia di spettacoli all’anno in tutto il territorio emiliano-romagnolo. Inoltre, gestisce direttamente 15 sale teatrali in convenzione con i Comuni Soci, con i quali collabora per lo sviluppo di numerosi progetti e iniziative.

Nel corso del 2024 Ater Fondazione ha portato in scena 570 spettacoli, per un pubblico complessivo di 120mila spettatori in 49 Comuni dell’Emilia-Romagna.

La Fondazione gestisce inoltre un’Area Progetti Internazionali, dedicata alla promozione all’estero degli artisti e delle produzioni dell’Emilia-Romagna attraverso reti, azioni di collaborazione e partenariati con istituzioni, festival ed enti dello spettacolo su scala internazionale.