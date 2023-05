Fiera della Pancetta Piacentina D.o.P. 7 maggio 2023 – XIX edizione

PONTE DELL’OLIO (PC) – Il sette maggio, il borgo di Ponte dell’Olio ritorna a vestirsi a festa per celebrare il suo prodotto di eccellenza: la Pancetta Piacentina D.o.p., uno dei tre salumi D.o.p., che la provincia di Piacenza vanta tra le sue ricchezze agroalimentari, insieme a coppa e salame piacentino.

Sarà una manifestazione importante realizzata per attrarre nel borgo della Val Nure visitatori ed esploratori del gusto, alla ricerca di buon cibo, cultura e natura.

Domenica sette maggio a partire dalle 9 del mattino e fino alle ore 19, numerosi stand gastronomici saranno distribuiti in tutto il paese per animare una grande festa e i negozi saranno aperti tutto il giorno. Quest’anno la Fiera della Pancetta, cuore dell’evento, si sposterà lungo tutta Via Veneto, per assumere un carattere più tradizionale e intimo, mentre a monte del paese troverà spazio la Fiera di Primavera.

La Borgata sarà quindi il cuore pulsante della manifestazione con la Fiera della Pancetta dal tipico carattere agroalimentare e lo stand della “Pancetteria d’autore”, a cura della cooperativa di comunità ValNure , dove si potranno degustare le pancette dei salumifici di Ponte dell’Olio abbinate ai miglior pani locali. Per l’occasione saranno tagliate le pancette Riserva del Borgo, 30 pancette stagionate 12 mesi presso le cantine comunali, una vera eccellenza pontolliese che si potrà trovare solo in questa occasione.

Non mancheranno momenti musicali , itinerari culturali e altre iniziative di intrattenimento raccolte in un corposo programma che accompagnerà i visitatori per tutta la giornata.

Due saranno le proposte ludico-creative per i bambini: alle ore 10, a cura dell’associazione Masterkids Italia: “IN CUCINA CON MASTERKIDS”, dove i bambini potranno improvvisarsi grandi chef e cucinare dolcetti e pasta golosissima e alle 15.00 Romina Marlieri e MasterKIDS Italia, in collaborazione con il gruppo Alpini, Avis, Scuola Materna e Cassetto delle Idee, organizzeranno la “Caccia al sorriso”, una maxi caccia al tesoro per le vie del paese per i bambini della scuola materna e primaria con partenza dalla scuola materna e arrivo allo stand dell’Associazione Masterkids con premi per tutti e iscrizioni gratuite. A seguire laboratorio per bambini “IN CUCINA CON MASTERKIDS”

Alle ore 11.00 in Via Vittorio Veneto, angolo Via Ghizzoni avrà avvio la manifestazione con l’inaugurazione ufficiale della XIX edizione della Fiera della Pancetta alla presenza delle autorità, dopodichè inizierà la sfilata dello storico Corpo Bandistico Pontolliese e delle sue majorettes, che si concluderà in Piazza Alpini.

Per trascorrere una bella giornata non potrà certo mancare la gastronomia: alle 12 si aprirà l’area ristorazione in Piazza Alpini con gli street fooder “La vaca loca” di Turro e “Batarò” di Eva Follini con cinquecento posti a sedere e l’atmosfera giusta per apprezzare diversi piatti della gastronomia piacentina con la pancetta come protagonista assoluta, anche tutti i bar e i ristoranti della borgata proporranno menù a tema in cui la pancetta sarà protagonista.

Il programma delle iniziative proseguirà anche nel pomeriggio con un secondo appuntamento musicale con il Corpo Bandistico Pontolliese, alle ore 15 e, alle ore 17 proseguirà con la rassegna corale “Ponte t’incanta” organizzata dal Coro Montenero di Ponte dell’Olio diretto da Mario Azzali, che si esibirà insieme al Coro Gerberto di Bobbio diretto da Edo Mazzoni e al coro Valle del Lambro di Besana In Brianza diretto da Marco Villa presso il suggestivo spazio espositivo presso le ex- Fornaci.

Alle ore 15.30, con ritrovo davanti alla chiesa di San Rocco, partirà l’itinerario culturale alla scoperta del borgo storico “Storia e racconti dei commerci agroalimentari a Ponte dell’Olio”.

L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Cooltour e dal Comune di Ponte dell’Olio, in collaborazione con la cooperativa di comunità ValNure e con diverse associazioni e realtà locali: Corpo Bandistico Pontolliese, l’Associazione Masterkids Italia, il Coro Montenero, il gruppo Vega.

Appuntamento dunque a Ponte dell’Olio, il sette maggio, per una giornata all’insegna del buon cibo, della cultura e del divertimento.